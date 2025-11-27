Les baralles entre germans són una cosa habitual, sempre que no traspassin segons quins límits. Però què passa quan dos germans comparteixen pis sent adults i no s’acaben de posar d’acord respecte a la vida sentimental d’un dels integrants de la família? És una manera suau de reflectir el nou gir de guió entre la Naiara (Daniela Brown) i el Toni petit (Oriol Cervera) a Com si fos ahir. És cert que la Naiara no ha posat gens fàcil les coses al seu germà petit i al seu pare, però no és el primer cop que tenen baralles o crisis per culpa de les decisions que prenen tots tres. La més actual s’ha instal·lat aquesta novena temporada de la sèrie de TV3 després que la jove Mosso d’Esquadra hagi triat la parella menys convenient segons el seu entorn.
La Naiara ha decidit ajudar el Karim en contra de la voluntat de la seva família
Recapitulem i posem els personatges a lloc. La Naiara és la filla gran del Toni (David Vert), una noia directa, sense pèls a la llengua, que fa sempre el que vol tot i que a vegades el cor la controla molt més que el cervell. Els espectadors pensaven que per fi tindria una mica d’estabilitat després d’aprovar les proves per ser Mosso d’Esquadra i posaria una mica de seny a la seva vida sortint amb el Karim (Moha Amazian). Evidentment, no seria així i un cop va conèixer el Ferni (Francesc Cuéllar) res no ha tornat a ser igual. La noia té el cap fet un embolic perquè sortir amb el Ferni implica anar en contra del que voldria la seva família, però qui pot reconduir-la?
Quan ningú l’esperava després de desaparèixer l’anterior temporada per culpa dels seus negocis de tràfic de drogues, el Ferni va tornar a Barcelona amb una nova vida, una feina legal i la intenció de recuperar la relació amb la Naiara. Semblava que seria possible, que els aniria bé, però una mala decisió del noi que va començar a traficar un parell de cops per aconseguir diners i pagar el lloguer ho han engegat tot en orris de nou.
Per culpa del carregament que portava a la furgoneta, la Griselda, una amiga seva, va patir un brot psicòtic. El resultat de tot plegat? Una denúncia i perdre la confiança que havia aconseguit de Toni petit. Malgrat que la Naiara tenia tothom en contra, va decidir mostrar el seu suport al noi, fins i tot anant en contra del seu germà.
La baralla entre germans i el culpable de la denúncia
Però anem per pams, qui ha estat el responsable de la denúncia? La Naiara va acusar en un primer moment el Karim, que ja en tenia prou amb haver-se quedat sense parella perquè ara la seva ex l’acusi de denunciar el noi que li ha robat la parella. Tot plegat un embolic que s’ha resolt aquest dijous 27 de novembre. Resulta que el Toni petit va ser qui va denunciar el Ferni després que la Griselda patís el brot per culpa de les seves drogues.
Això, evidentment, no ha estat ben rebut per la seva germana gran. Alhora que intenta buscar ofertes de feina per al Ferni, que necessita de manera desesperada una font d’ingressos abans no el facin fora del pis, la Naiara es discuteix amb el seu germà petit sobre la seva vida amorosa. El resultat de tot plegat? Vol que el Toni petit deixi el pis. Ho fa perquè està enfadada amb la situació o serà capaç de fer-ho perquè el Ferni tingui un lloc on viure fins que trobi una feina?
Un historial de discussions familiars
No cal anar-se’n gaire més lluny per trobar alguna de les discussions familiars més fortes. El final de la vuitena temporada va ser especialment difícil per a aquesta família. El Toni petit va sortir de festa amb el Karim i després de topar-se amb un noi que volia problemes, va rebre una ganivetada amb una navalla que el va enviar a l’hospital. Més enllà del trauma que arrossegava el noi que fins i tot el portava a patir malsons cada dia i no voler sortir de casa, el gran problema el tenien a casa.
El seu pare, el Toni, va decidir aplicar la justícia a la seva manera, espiar la feina de l’agressor i esperar-lo amb un gat de cotxe per deixar-lo inconscient a terra. Quan van descobrir que ell havia estat el responsable, tots dos fills van discutir-se amb ell, tot i que el Toni petit va trigar més temps a perdonar-lo. Un cas que està a l’espera de judici després que el Toni ho confessés tot a la comissaria: reviurà aquesta trama? En aquesta temporada les decisions amoroses de la Naiara s’han convertit en el passatemps familiar en el qual tothom opina, però ningú s’esforça a voler entendre el que necessita o sent la jove. Ara que ella sembla que vol oficialitzar la relació, rebrà el suport més important?