Las peleas entre hermanos son algo habitual, siempre que no traspasen ciertos límites. ¿Pero qué pasa cuando dos hermanos comparten piso siendo adultos y no logran ponerse de acuerdo respecto a la vida sentimental de uno de los integrantes de la familia? Es una manera suave de reflejar el nuevo giro de guion entre Naiara (Daniela Brown) y Toni petit (Oriol Cervera) en Com si fos ahir. Es cierto que Naiara no ha puesto las cosas nada fáciles a su hermano pequeño y a su padre, pero no es la primera vez que tienen peleas o crisis por culpa de las decisiones que toman los tres. La más actual se ha instalado en esta novena temporada de la serie de TV3 después de que la joven Mosso d’Esquadra haya elegido la pareja menos conveniente según su entorno.

Naiara ha decidido ayudar a Karim en contra de la voluntad de su familia

Recapitulemos y pongamos a los personajes en su lugar. Naiara es la hija mayor de Toni (David Vert), una chica directa, sin pelos en la lengua, que siempre hace lo que quiere aunque a veces el corazón la controle más que el cerebro. Los espectadores pensaban que por fin tendría un poco de estabilidad después de aprobar las pruebas para ser Mosso d’Esquadra y pondría un poco de juicio en su vida saliendo con Karim (Moha Amazian). Evidentemente, no sería así y una vez conoció a Ferni (Francesc Cuéllar) nada ha vuelto a ser igual. La chica tiene la cabeza hecha un lío porque salir con Ferni implica ir en contra de lo que querría su familia, pero ¿quién puede reconducirla?

La Naiara no cambia de opinión y quiere ayudar a Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Cuando nadie lo esperaba después de desaparecer la temporada anterior por culpa de sus negocios de tráfico de drogas, Ferni regresó a Barcelona con una nueva vida, un trabajo legal y la intención de recuperar la relación con Naiara. Parecía que sería posible, que les iría bien, pero una mala decisión del chico que comenzó a traficar un par de veces para conseguir dinero y pagar el alquiler lo han echado todo a perder de nuevo.

El Ferni vuelve a involucrarse en negocios peligrosos en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por culpa de la carga que llevaba en la furgoneta, Griselda, una amiga suya, sufrió un brote psicótico. ¿El resultado de todo esto? Una denuncia y perder la confianza que había conseguido de Toni petit. A pesar de que Naiara tenía a todos en contra, decidió mostrar su apoyo al chico, incluso yendo en contra de su hermano.

La pelea entre hermanos y el culpable de la denuncia

Pero vamos por partes, ¿quién ha sido el responsable de la denuncia? Naiara acusó en un primer momento a Karim, que ya tenía bastante con haberse quedado sin pareja para que ahora su ex lo acuse de denunciar al chico que le ha robado la pareja. Todo un enredo que se resolvió este jueves 27 de noviembre. Resulta que fue Toni petit quien denunció a Ferni después de que Griselda sufriera el brote por culpa de sus drogas.

Naiara acusó a Karim de haber denunciado a Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Esto, evidentemente, no ha sido bien recibido por su hermana mayor. Al mismo tiempo que intenta buscar ofertas de trabajo para Ferni, que necesita desesperadamente una fuente de ingresos antes de que lo echen del piso, Naiara discute con su hermano pequeño sobre su vida amorosa. ¿El resultado de todo esto? Quiere que Toni petit deje el piso. ¿Lo hace porque está enfadada con la situación o será capaz de hacerlo para que Ferni tenga un lugar donde vivir hasta que encuentre un trabajo?

Toni petit se pelea con Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Un historial de discusiones familiares

No hace falta irse muy lejos para encontrar alguna de las discusiones familiares más fuertes. El final de la octava temporada fue especialmente difícil para esta familia. Toni petit salió de fiesta con Karim y después de toparse con un chico que quería problemas, recibió una puñalada con una navaja que lo llevó al hospital. Más allá del trauma que arrastraba el chico que incluso lo llevaba a tener pesadillas todos los días y no querer salir de casa, el gran problema lo tenían en casa.

Toni confiesa que fue él quien agredió a Hugo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Su padre, Toni, decidió aplicar la justicia a su manera, espiar el trabajo del agresor y esperarlo con un gato de coche para dejarlo inconsciente en el suelo. Cuando descubrieron que él había sido el responsable, ambos hijos discutieron con él, aunque Toni petit tardó más tiempo en perdonarlo. Un caso que está a la espera de juicio después de que Toni lo confesara todo en la comisaría: ¿revivirá esta trama? En esta temporada las decisiones amorosas de Naiara se han convertido en el pasatiempo familiar en el que todos opinan, pero nadie se esfuerza en querer entender lo que necesita o siente la joven. Ahora que ella parece que quiere oficializar la relación, ¿recibirá el apoyo más importante?