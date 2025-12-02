Noticia bomba en Com si fos ahir. El sector interpretativo en Cataluña va mucho más allá de la serie de sobremesa de TV3 y muchos de los actores y actrices que han pasado por esta ficción catalana que triunfa cada mes en los rankings de contenidos más vistos tienen proyectos que alternan con las tramas del Comsi. Durante estos últimos años los espectadores han vivido despedidas muy emotivas como la de Cati (Olalla Moreno), que ponía punto final a su aventura para irse a Nápoles con Salvatore (Enrico Ianniello), pero esta temporada muchos se preguntaban qué había pasado con dos de los personajes clave de la panda del Reina Sibil·la.

Navidad es un momento de reencuentro, de volver con la familia y de recuperar los meses en que el trabajo y las responsabilidades a menudo pasan por delante. Los fans de la serie catalana, sin embargo, pueden celebrar que muy pronto volverán a ver en pantalla a dos personajes que habían desaparecido desde la octava temporada.

¿Qué personajes de ‘Com si fos ahir’ vuelven esta Navidad?

Jaume Borja ha sido quien ha compartido esta noticia tan esperada por los fans de la ficción. Gemma y Litus vuelven a casa esta Navidad y lo harán en un momento en que los amigos del grupo necesitan una buena dosis de apoyo porque la situación de las tramas no puede ser más potente. Los personajes interpretados por Àurea Márquez y Pepo Blasco respectivamente preparan las maletas para volver a la rueda de las situaciones más surrealistas y el día a día de esta panda que vive la cotidianidad de manera muy intensa. ¿Cuándo los podremos ver en TV3 otra vez?

En el caso de Gemma y tal como ha explicado la misma actriz a través del perfil de Instagram del comunicador y experto en la serie, volverá esta Navidad «como los turrones». Los mensajes se han llenado de opiniones de los fans de este personaje tan cuadriculado y con un carácter muy fuerte. Hay reacciones de todo tipo, entre aquellos que la han echado mucho de menos y otros que creen que la vida en la Barnateca está muy bien sin una de las socias.

«Ahora que la Barnateca estaba tranquila vuelve Gemma, espero que no encuentre nada mal porque Patri, Cristina e Itziar lo están haciendo muy bien solas», «Qué bueno que vuelva», «Regalo de Navidad, ganas de verla», «La necesitamos», «Irá muy bien para consolar y dar apoyo a Sílvia porque ahora se encontrará sola!», dicen algunos usuarios en el post.

Quien también vuelve en este final de trimestre es Litus. Hacía mucho tiempo que los espectadores se preguntaban qué había pasado con el padre de Ismael (Jaume Solà) después de que la octava temporada terminara sin tener ninguna pista de sus próximas tramas. ¿Qué ha estado haciendo el hermano de Marta (Sílvia Bel)?

«Muy pronto lo volveréis a tener por aquí», indica Pepo Blasco en este vídeo que ha publicado Borja. Porque sí, Litus también volverá esta Navidad a Barcelona después de muchos meses sin saber nada del personaje. ¿Y qué ha estado haciendo? Tal como él mismo explica, Litus «ha estado trabajando en el Valle de Arán, muy ocupado, pero pronto lo tendremos de nuevo en la serie». Además, ya hay una fecha concreta para su regreso: será el próximo 19 de diciembre. Evidentemente, las fechas siempre pueden variar según la disposición de la programación y los capítulos, pero lo que es claro es que esta Navidad los tendremos a ambos por el Comsi.

¿Cómo quedaron las tramas de Gemma y Litus?

Por ahora, aún se desconoce qué papel jugarán en esta novena temporada, pero ¿cómo quedaron sus tramas antes de la pausa por las vacaciones de verano? En el caso de Gemma, su final en julio no fue nada fácil. Cuando por fin había recuperado la relación con Toni (David Vert) después del divorcio, recibió la peor noticia. La panda había decidido celebrar una fiesta en la Barnateca para anunciar que volvían a vivir juntos en Sant Cugat, pero mientras Gemma no podía dejar de sonreír, Toni sufría los remordimientos de la agresión a Hugo, el culpable del apuñalamiento a Toni pequeño.

Cuando el hombre lo confesó todo a su pareja, Gemma lo dejó muy claro: «Tengo la sensación de que no te conozco y que nunca te conoceré«. Dicho y hecho, después de romper la relación -una vez más- Gemma dejó la Barnateca en manos de Cristina, Patri e Itziar y ella se fue a Buenos Aires. Ahora, sin embargo, la Navidad la traerá de vuelta a casa para reencontrarse con los amigos y sobre todo con Toni. ¿Cómo será la bienvenida? ¿Habrá paz entre ambos? ¿Cómo lo hará para ayudar a Sílvia (Montse Germán) en su peor momento?

La despedida de Ismael y los nuevos horizontes de Litus

En el caso de Litus, cualquier opción es posible. Su final de temporada estuvo marcado por la despedida de Ismael. Su hijo cumplió 18 años y decidió que quería dejar de estudiar para ver mundo, una decisión difícil de aceptar para el padre de la criatura, que vio cómo su niño se hacía mayor. Él se quedó en Barcelona sin ninguna trama fija y esta Navidad será el momento perfecto para saber qué han pensado los guionistas para él. Por ahora, solo queda comenzar la cuenta atrás para las novedades que traerán estos dos personajes tan queridos.