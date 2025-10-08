La història televisiva de TV3 és molt àmplia i la plataforma 3Cat s’ha convertit en l’arxiu perfecte per remenar i recuperar els formats que fa anys que triomfen. Emissions que omplien les sobretaules de la cadena pública catalana, personatges convertits en membres habituals de les converses dels espectadors i papers que han acompanyat els actors fins i tot anys més tard després d’acabar els projectes. El talent interpretatiu català és extens i els fans de les sèries poden trobar cares del passat en noves produccions.
Una de les sèries que han estat clau en el món de l’entreteniment és Plats Bruts. La sitcom de Joel Joan ha estat un dels formats amb més fans a Catalunya i que ara, en els rànquings mensuals que comparteix 3Cat cada mes, se situen en les posicions més altes de continguts més vistos de llarga capitulació. Tot i que els seus protagonistes eren el López (Jordi Sánchez) i el David (Joel Joan), tenien una companya molt divertida i esbojarrada que va fer molt famosa l’expressió “Ah, vale“. Parlem de l’Emma, a qui donava vida l’actriu Mònica Glaenzel i que aquesta temporada torna a la televisió amb la sèrie Ets i uts, un format que posa en primer pla el català amb escenes surrealistes i plenes d’humor.
Què és ‘Ets i uts’, el nou projecte de l’actriu?
El canal EVA produeix aquesta road movie en què l’actriu comparteix pantalla amb Marc Tarrida, un jove actor que fa el paper de Roger, el seu nebot a la ficció. La trama és curiosa: el noi ha aconseguit que 3Cat compri el seu projecte, però necessita l’ajuda de la seva tieta per dur a terme aquest viatge i salvar el català a través de vint reportatges sobre la llengua. Ella hi posarà la seva furgoneta i la seva experiència televisiva en aventura on es trobaran amb tota mena de personatges, conflictes i escenes surrealistes. El capítols breus ja estan disponibles des del 20 de setembre a la plataforma, el canal de YouTube i EVA.
Encara la reconeixen com a l’Emma de ‘Plats bruts’?
L’actriu ha passat pels micròfons de La tarda de Catalunya Ràdio per parlar d’aquest nou projecte, però encara arrossega el seu paper a Plats Bruts? La seva frase més icònica va ser “Ah, vale”, però fins on l’ha perseguit? “Si de cop i volta em surt un vale, ja hi ha crits”, explica.
“Tinc dies de tot”, explica davant la pregunta de si està una mica “tipa” de l’Emma de Plats Bruts. “És una etapa que la recordo amb moltíssim carinyo, m’ho vaig passar molt bé, a més a més m’encanta que a la gent li hagi agradat, que per això fem aquestes coses, però mira, a vegades… soc una persona gran”, expressa. Admet que trobar-se amb un pare i un fill que són fans de Plats Bruts “és gratificant”, però també té els seus inconvenients. “Tindré 90 anys i encara seré l’Emma”. Sigui com sigui, el seu paper ha acompanyat moltes generacions d’espectadors que ara tenen l’oportunitat de veure-la en un altre registre sense perdre el bon humor que la caracteritza.