La Navidad es una época de familia, dinero y sobremesas eternas, menús bien cargados y estómagos llenos después de probar todos los platos posibles. Sin embargo, los espectadores de Com si fos ahir verán cómo sus sobremesas sufrirán un cierto cambio a partir de la semana próxima. El grupo del Reina Sibil·la se retira unos días para disfrutar de las vacaciones de Navidad, pero antes dejarán las tramas bien candentes antes de despedirse temporalmente el próximo viernes día 19. Hay historias que necesitan ser explotadas un poco más, pero las relaciones de pareja seguirán siendo importantes en los próximos capítulos, sobre todo aquellas que tienen inseguridades y que pueden tambalearse en cualquier momento.

La relación de Ona y Francesc vive una crisis

Acostumbrados a ver las crisis recurrentes de Noe (Elena Gadel) y Miquel (Eduard Farelo), sorprende encontrar una nueva pareja que ha comenzado su relación hace nada y ya pasa por momentos difíciles. Los inicios de Francesc (Eduard Buch) y Ona (Carmela Poch) no han sido fáciles, teniendo en cuenta que decidieron involucrarse sin preocuparse por Sílvia (Montse Germán), que vive su peor momento personal. Ya tenía suficientes problemas de salud -que han terminado en un diagnóstico de cáncer- para tener que llevar cuernos durante días porque su novio es un cobarde sinvergüenza. En todo caso, ahora que la noticia de la enfermedad de Sílvia corre libre entre los amigos del grupo, la relación de Francesc con su ex de hace 25 años también se ha resentido. Primero porque Ona se enteró por Neus (Mercè Martínez) y decidió callar para que no la dejara por volver con Sílvia. Si ha sido capaz de hacerlo una vez, ¿realmente cree que Francesc no la dejaría?

Tampoco hace falta sentir mucha pena por un hombre que, en el peor momento de la pareja, pensó que abandonarla era la opción correcta en lugar de comunicarse como una persona adulta. Sea como sea, parece que ahora empieza a arrepentirse de ello y esto ha hecho crecer las inseguridades de Ona. Después de organizar una cita doble con Toni (David Vert) y una amiga de Ona, se vivió un momento de tensión muy incómodo. La mujer decidió hablar de su expareja y la mala relación que tiene con él porque cree que «no se ha despegado de ella».

Esto lo ha tomado como una especie de ataque personal y Francesc ha salido a defender esta forma de actuar porque se sentía reflejado con cómo él se siente respecto a Sílvia. ¿Cómo terminó la conversación? Con una discusión entre Francesc y Ona porque él quería irse a casa y no deja de preocuparse por su ex. Francesc, todo ofendido, le ha prohibido que hable de Sílvia nunca más. Si ya se pelean por estos temas tan pronto, ¿cómo conseguirán construir una relación sólida con todo lo que vendrá por el cáncer de la mujer?

Los miedos de Miqui y las dudas de Neus

La otra pareja que comienza a tambalearse por culpa de las infidelidades la comparte justamente la hermana de Francesc. Neus y Miqui (Adrià Collado) pasan por una temporada complicada -¿cuándo han tenido una relación fácil esta pareja?-, y las dudas se han colado por las grietas. El hecho de que Miqui se fuera a trabajar a Australia y el inicio del trabajo de Neus en el ensayo con Andreu (Marc Cartes) han generado una especie de triángulo que podría tambalear su matrimonio abierto. Desde un primer momento dejaron muy claro que se podían permitir aventuras de una noche fuera de la pareja siempre que esto no afectara la estabilidad familiar.

El problema llega cuando Neus se da cuenta de que sus sentimientos podrían ir más allá de una amistad con derechos. Básicamente que se había enamorado de su compañero de trabajo y ahora sentía miedo por cómo podría gestionar esta aventura. Miqui ha estado preocupado por la buena amistad de su esposa con el enfermero, y su estrategia para no perderla ha roto todas las oportunidades que tenía una nueva pareja para hacerse realidad. Vayamos por partes.

Resulta que el ensayo de Neus va muy bien y han decidido ofrecerle una posición en Alemania con buena parte de su equipo para estar allí un año investigando. El caso es que Miqui tiene que volver a Australia y Ruth (Carlota Keiko), su hija, tendría que quedarse a cargo de alguien. Podría parecer vía libre para que Neus y Andreu -si termina viajando con ella- comenzaran su historia lejos de Barcelona, pero las inseguridades de Miqui se han hecho presentes. ¿Cómo? Ha mirado los mensajes del móvil de su esposa y ha encontrado la última conversación con Andreu, en la que le decía que debían hablar.

¿Qué ha hecho él? Para intentar que Neus no pierda la oportunidad del trabajo y estar más cerca de ella, ha pedido el traslado del trabajo para quedarse en Barcelona con la hija. No parecía nada contenta Neus cuando recibió la noticia y pronto habló con Andreu para poner punto final a su breve historia. Como era de esperar, él ya estaba totalmente ilusionado pensando que Neus dejaría el matrimonio para imaginar un futuro con él, pero parece que eso tendrá que esperar porque ella «quiere centrarse en su futuro». ¿Tal vez podría haberlo pensado antes de prometerle cosas que no podía hacer realidad? ¿Será su final o luchará un poco más? Habrá que ver qué papel juega Miqui en toda esta trama.

Las inseguridades se ven reflejadas a través de estas dos tramas que llevan a sus personajes a tomar decisiones que afectan las relaciones personales. Una pareja con unos inicios complicados y un matrimonio abierto que comienza a ver pequeñas grietas por donde se está colando un enfermero enamorado de su jefa.