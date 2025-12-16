Els dies previs a les festes de Nadal sempre són complicats. Les famílies van a correcuita preparant els menús, buscant les opcions més variades i el look elegant que ha estat agafant pols al fons de l’armari des de l’any anterior. Els amics de Com si fos ahir són com una família, i les famílies sovint tenen desavinences que, enguany, han topat amb una situació complicada. Els responsables de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas) han sortit a la llum i això ha generat dos bàndols dins el grup: aquells que es neguen a perdonar la mentida i els que volen parlar-ho i continuar endavant amb la festa dels 55. D’altra banda, una família sembla que s’apropa a la reconciliació després de viure un moment íntim que podria ser la llavor per un nou inici.
La colla descobreix els culpables de la lesió de la Gina: les reaccions
En algun moment havia d’esclatar aquesta trama que fa setmanes que els guionistes arrosseguen. Potser el fet de saber que les vacances de Nadal estaran per mig per ajudar-los a pair la notícia, eren l’indicador per fer esclatar la bomba. Primer va ser la Gina, que no podia entendre que els seus amics i el seu xicot poguessin mentir d’aquesta manera. Tampoc calia sorprendre’s gaire veient que el Jordi (Andrés Herrera) continua anant a la seva des de l’inici de la sèrie a TV3. En tot cas, la Gina ara ha decidit esbombar-ho pel grup de la colla i les reaccions han estat fortes.
Primer de tot perquè feia temps que no veiem a la Gina tan enfadada amb el món, dirigint-se als amics com si fossin tots culpables del seu problema i enviant a pastar fang la festa que han preparat totes aquestes setmanes. Un cop la colla s’ha reunit al Flora, el Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi han rebut una bona -i merescuda- esbroncada. La més dura? La Marta (Sílvia Bel), que no se’n talla un pèl a l’hora de criticar els altres, però que també és experta embolicant la troca quan no toca.
Els resultats de la trobada han estat clars: una divisió del grup entre aquells que volen passar les festes amb la Gina -com la Marta o l’Eva (Alícia González Laá), i d’altres que necessiten aquesta festa per oblidar les seves penes, com l’Andreu (Marc Cartes) o la Sílvia (Montse Germán). Si es posaran d’acord, això encara no se sap, però aviat rebran dues visites molt especials que fa mesos que no apareixen al Comsi. Hauran de fer les paus si no volen desaprofitar aquest retrobament.
La veritat també esquitxa un matrimoni
El Miquel i el Jordi no són els únics implicats. Tot i que ells van ser els que van jugar amb l’escopeta de balins com si fossin nens petits i després han teixit tota una farsa per culpar de l’accident un noi jove del poble, tenien dues còmplices que han callat tot aquest temps. L’Empar (Rosa Boladeras) va ser testimoni directe dels trets amb l’escopeta i tot i haver intentat revelar la veritat i boicotejar el Miquel perquè assumeixi les conseqüències, podria haver posat fi a tot plegat fent una denúncia als Mossos. Per intentar que es quedi a la consultoria, el Miquel li ha explicat que ha decidit renunciar al concurs públic, un dels temes que l’havien portat a deixar la feina. Tot plegat, ha aconseguit el seu objectiu i l’Empar es quedarà a Barcelona.
D’altra banda, la Noe (Elena Gadel) va ser l’última a assabentar-se i la primera a pensar que dir la veritat esgarriaria els seus plans de comprar-se una casa nova. Una mica egoista, no? En tot cas, ara el seu marit se sent penedit perquè els amics han dit coses més aviat lletges sobre ell i vol fer les coses bé. En tot cas, ara ha renunciat al premi del concurs públic i això podria afectar el pagament de la nova propietat de la parella i potser també la feina de la consultoria. La reacció de la Noe? “Quina merda de Nadal ens espera”. No surten d’una discussió que entren en una de nova.
Una família acosta posicions
L’altre cantó de les tasques prèvies a les festes de Nadal el protagonitza la família de la Naiara (Daniela Brown). La seva relació amb el Ferni (Francesc Cuéllar) ja és una realitat i malgrat que té tothom en contra, ella sembla disposada a renunciar als sopars i dinars de Nadal només per estar amb el seu xicot. Si ella ha decidit donar-li una oportunitat, no seria més fàcil que el seu pare i el seu germà no s’hi posessin en contra? El Toni (David Vert) ha admès per activa i per passiva que no en vol saber res del nou xicot de la seva filla, implicat en negocis tèrbols de drogues fins fa dos dies.
El Ferni intenta refer la seva vida i sembla que per fi serà veritat, però tampoc ajuda molt tenir un sogre que mossega. El Toni va negar-se a compartir els àpats de Nadal amb ell, tot i saber que probablement els passaria sol. Ara, però, potser els calia un moment íntim per acostar posicions. Després d’oferir-se per arreglar una porta del pis de la Naiara i quedar-se atrapat al menjador amb el Ferni, l’home ha sentit una conversa en què veia com el noi s’inventava una excusa per no passar per casa aquest Nadal després de la prohibició del seu germà gran. El resultat d’aquesta estona junts? El Toni ha acabat cedint i l’ha convidat amb la família per dinar. Potser només calia obrir la ment i donar-se una oportunitat per conèixer-se.
Sigui com sigui, serà un Nadal curiós per a la colla de Com si fos ahir, que es prepara per a unes reunions que barrejaran la il·lusió pels retrobaments amb la ràbia i la pena per les situacions personals que viu cada personatge.