Les festes de Nadal són a tocar i els fans de Com si fos ahir hauran d’acomiadar-se uns dies de les trames i les històries quotidianes dels seus personatges preferits. La colla de boomers es pren uns dies de relax i vacances després de tanta activitat en el primer trimestre de la nova temporada de la sèrie de TV3. Els guionistes no els han deixat ni un segon de calma perquè sortien d’una trama complicada per entrar-ne en una de nova. Després de l’episodi d’aquest divendres dia 19 de desembre, els amics del Reina Sibil·la s’acomiaden temporalment i no hi haurà nous episodis fins al pròxim dia 7 de gener de 2026.
Els grans temes dels darrers mesos han portat els personatges de la colla per situacions i trames més aviat truculentes i complicades. Clàssics com les infidelitats han estat en el punt de mira, però probablement la gran protagonista ha estat la Sílvia (Montse Germán). El diagnòstic de càncer del coll d’úter ha estat una de les bombes, més enllà de les banyes que ha portat per culpa del Francesc (Eduard Buch). També hi ha hagut temps per veure les estratègies d’uns amics i una consultoria plena de mentiders que no volien fer-se responsables de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas). Amb els retorns inesperats d’aquest final d’any i els darrers moviments de la colla, com quedaran les parelles de Com si fos ahir després de Nadal?
Un bon grup de solters
Possiblement seran unes de les festes de Nadal on hi haurà més solters dins la colla. Aquests ultimes dies hem vist un munt de ruptures i separacions, com és el cas de la Gina (Meritxell Huertas) i el Jordi (Andrés Herrera). La pobra dona ha hagut de suportar que l’enganyin els seus amics, però que ha estat pitjor és creure que el Jordi l’estimava de nou i volia començar a recuperar la relació pel simple fet de tenir-la controlada i saber que no investigaria res que pogués implicar-lo en el cas. Després d’engegar-lo a pastar fang -a ell i a tots els amics de la colla-, caldrà esperar passades les festes de Nadal per saber si s’estovarà una mica i iniciarà una relació nova.
La Marta (Sílvia Bel) i el Salva (Ernest Villegas) també han posat punt final a la seva història d’amor amb un final força tràgic. Cal admetre que la Marta no té un caràcter gens fàcil i la seva manera de fer les coses no sempre ha estat la millor. Ara bé, després de dies tornant-se boja perquè notava que el Salva havia canviat la seva forma de comportar-se amb ella, per fi ha pogut descobrir la veritat. El Salva havia exercit un abús de poder sobre l’Aina (Tai Fati), una alumna del màster. Tot i negar-ho diversos cops i intentar fer creure el seu entorn que eren mentides, el Salva ha estat conscient del que ha passat i ha decidit marxar temporalment a Madrid per treballar. La Marta va deixar-ho molt clar: la seva història està acabada i en cas que torni, no vol saber-ne res més. Si el Salva torna d’aquí a uns mesos i la Marta accepta trobar-se amb ell, això encara és un misteri.
L’Andreu (Marc Cartes) i la Neus (Mercè Martínez) també han posat punt final a la seva fugaç història d’amor. Els seus inicis aquesta temporada no feien pensar pas que podrien enamorar-se, tenint en compte que la Neus era una cap exigent dins el grup de l’estudi sobre l’Alzheimer i això xocava completament amb la forma en què tracta els pacients l’Andreu. En tot cas, el temps que han passat junts els ha fet descobrir que tenien més coses en comú del que pensaven i després d’embolicar-se un parell de cops, la Neus va decidir que volia centrar-se en el seu futur professional i el matrimoni amb el Miqui (Adrià Collado). L’Andreu ha acabat amb el cor trencat un cop més i passarà un Nadal prou trist tot just quan pensava que s’enamoraria de nou.
Hi ha un parell de dones que també s’han quedat soles i no es menjaran els torrons amb una parella sentimental al costat. En el cas de la Sílvia, ara mateix aquesta és la seva última preocupació. Aquest divendres s’ha sotmès a l’esperadíssima operació després de rebre el diagnòstic de càncer. Segons les paraules dels metges, si la intervenció sortia bé, podrien extreure el càncer amb facilitat i no caldria sotmetre’s a un tractament molt llarg. La ruptura amb el Francesc ha quedat en un segon pla, malgrat que deixar-la sola per anar-se’n amb la seva ex en el pitjor moment de la seva xicota no és la millor decisió que podria prendre. En tot cas, ara mateix el desig de Cap d’Any de la Sílvia és curar-se i deixar de patir. L’endemà de l’operació, ha rebut la visita del Francesc i per la breu interacció que tenen tots dos, sembla que la seva història no està acabada.
Ara bé, què passarà amb la nova relació del Francesc? L’Ona (Carmela Poch) i ell viuen uns moments molt tensos des que ha sortit a la llum la malaltia de la Sílvia. Inseguretats de la dona que no va dubtar ni dos segons a l’hora de forçar una ruptura i entrar dins una relació per trencar-la, però que ara pateix perquè potser podrien fer-li el mateix. No serà un Nadal fàcil amb la preocupació del Francesc per la Sílvia i després de parlar de l’operació, sembla que tots dos han arribat a la mateixa conclusió. La seva relació no és la mateixa ara que la que tenien fa 25 anys i potser s’han precipitat molt per les emocions del passat. Caldrà esperar per veure què faran a partir del mes de gener.
Qui també s’ha quedat tota sola aquesta temporada és l’Eva (Alícia González Láa). Bé, cal dir que no ha tingut tampoc cap parella des que va trencar amb el Rodri, un fals metge que va estafar-la i gairebé la deixa sense dit. Des de llavors ha intentat buscar aventures a través d’aplicacions de cites o sortides a clubs nocturns on es practica l’intercanvi de parelles. Els resultats no han estat els millors perquè gairebé trenca un matrimoni per culpa d’embolicar-se amb el marit de la seva amiga sense explicar-ho. Al final va poder solucionar-ho, però sembla que ara no té cap mena de pressa per buscar un home. Potser el retorn del Litus (Pepo Blasco) suposa una nova oportunitat per a aquesta parella?
Les parelles de sempre superen les seves crisis
Ara bé, no tot són males notícies a Com si fos ahir. Hi ha parelles que continuen estables malgrat que han patit més d’una crisi. El Quique (Biel Duran) i la Cèlia (Sara Espígul) han passat uns mesos complicats per les investigacions i els dubtes sobre la paternitat de l’Adrià. El fill del Quique i la Cristina (Carlota Olcina) s’ha vist enmig d’una guerra de retrets, queixes i crítiques d’uns pares insegurs que havien ocultat molta informació del seu passat. Amb els resultats de les proves de paternitat que demostren que el noi és fill del Quique, finalment, sembla que per fi podran deixar les armes i recuperar una mica de tranquil·litat.
Qui també ha viscut unes setmanes convulses són la Noe (Elena Gadel) i el Miquel (Eduard Farelo). Són un dels matrimonis consagrats del Comsi i els més estimats per l’audiència, malgrat que aquesta temporada estan fent les coses malament. Ocultar la veritat de l’accident de la Gina ha estat la pitjor decisió i ara que el Miquel vol fer les coses bé -ha renunciat al concurs públic de la consultoria-, la parella viu una nova crisi perquè l’home ha tornat a prendre decisions que afecten la família sense consultar-ho amb la seva parella. Aquest Nadal tenen temps per pair tot el que ha passat i decidir què faran a partir d’ara si la Gina els acaba denunciant.
Una decisió dràstica i inesperada
Algú creia que una parella de joves ocuparia el rànquing de parella més feliç? Després del capítol de divendres, els espectadors de la sèrie s’han quedat amb la boca oberta. Aparentment tot estava bé entre els dos. La Naiara (Daniela Brown) i el Ferni (Francesc Cuéllar) havien lluitat per fer oficial una relació marcada pel passat tèrbol del noi. Després d’un dinar de Nadal especial amb el Toni (David Vert) i el Toni petit (David Vert), el Ferni ja estava totalment implicat dins aquesta família com si fos un membre més. El pes que carrega després d’haver estat amenaçat per la policia perquè cooperi amb una trama per desarticular un grup de traficants l’ha forçat a prendre una decisió dràstica: en un missatge de veu deixa la Naiara per anunciar que aquest cop se’n va i no tornarà. És el final definitiu de la parella ara que tot anava bé?
Amors, ruptures, baralles i infidelitats. Un còctel complet que marcarà les parelles i les pròximes trames que estaran presents a Com si fos ahir a partir del 2026. Després de Nadal, torna la sèrie diària de TV3.