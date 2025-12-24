Dia de calma abans de la tempesta: Nadal i Sant Esteve de pluja i neu

Dia de calma abans que l’arribada d’una pertorbació mediterrània porti tempestes i nevades importants arreu de Catalunya per Nadal i Sant Esteve. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que tant per Nadal com per Sant Esteve “el temps serà molt inestable” i que s’esperen “ruixats que quedaran repartits a gran part del territori i una cota de neu que arribarà a rondar els 500 metres a l’altiplà central”. De cara al cap de setmana hi haurà un altre canvi de temps i serà “més tranquil”.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) December 23, 2025
De cara a Nadal i Sant Esteve, el temps serà molt inestable. S'esperen ruixats que quedaran repartits a gran part del territori i una cota de neu que arribarà a rondar els 500 metres a l'altiplà central. El cap de setmana serà més tranquil. pic.twitter.com/hzWCl5xU15
Previsió del temps d’avui, 24 de desembre
El dia comença amb el cel molt ennuvolat arreu del país i fins a mig matí el sol es deixarà veure poc. A partir de llavors s’obriran algunes clarianes, excepte al vessant nord, on a partir de la tarda tornaran les nuvolades. Al vespre la nuvolositat augmentarà i al llarg de la nit el cel quedarà cobert a l’espera de l’arribada de les pluges. De matinada hi pot haver algun ruixat feble al sud del país i al matí a l’extrem nord. Durant la tarda també pot ploure, tot i que sense massa ganes, al vessant nord del Pirineu i al final del dia poden caure quatre gotes a les comarques de Girona i al litoral i prelitoral. La cota de neu rondarà els 1.200 metres.
Nadal i Sant Esteve de pluja i neu
El Meteocat avisa que el dia de Nadal serà un dia de pluja. S’espera precipitació de distribució irregular arreu del país, més dispersa fins a migdia, i més extensa a la meitat nord i est durant la segona meitat del dia. La cota de neu se situarà entre els 800 i els 1.200 metres, tot i que transitòriament podrà ser més baixa a valls del Pirineu i Prepirineu occidental. A punts del prelitoral sud i de l’altiplà Central oscil·larà al llarg del dia entre els 500 i 700 metres. De cara a Sant Esteve, també s’esperen pluges generalitzades, tot i que seran menys extenses i tant a Ponent com a les Terres de l’Ebre es podrien escapar dels ruixats.