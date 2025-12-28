Últimes fuetades del temporal: on i quan ha de ploure més? Això diu el Meteocat

Últimes fuetades de la llevantada que ha ruixat Catalunya aquestes festes de Nadal. La darrera tongada de pluges moderades ha arribat la matinada d’aquest diumenge a les Terres de l’Ebre i ha deixat almenys 39 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports, 21,6 litres a Mas de Barberans o 17,6 litres a Ulldecona-els Valentins, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A banda, el cabal dels rius s’ha moderat a les comarques de Girona i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informa que l’Onyar, el Fluvià, la Muga, la Tordera i el Ges baixen plens, però amb uns valors dins dels paràmetres normals, mentre que el risc d’allaus és elevat al Pirineu de Girona i s’esperen gruixos de neu nova de més d’u metre a partir dels 2.000 metres.
Previsió del temps d’avui, 28 de desembre
Fins al migdia el cel estarà cobert o molt ennuvolat a la meitat est del país i a la resta del litoral i el prelitoral. A partir de llavors la nuvolositat tendirà a minvar, però al vespre es tornarà a tapar i quedarà cobert de nou. Les pluges seran més probables a les Terres de l’Ebre i a punts de les comarques de Girona, mentre que a la resta de la costa i el prelitoral seran més aïllades i es concentraran a la matinada i al vespre. En general, les precipitacions deixaran poca aigua, però localment poden ser fortes, sobretot al massís dels Ports i al nord-est. La cota de neu pujarà dels 1.600 del matí fins als 1.800 metres al llarg de la tarda.
Nadal passat per aigua
Catalunya ha viscut unes festes de Nadal passades per aigua. Aquest dissabte el temporal encara es deixava notar i va deixar més de 50 litres per metre quadrat a les comarques de Girona i a les Terres de l’Ebre. Durant aquests dies, la precipitació acumulada ha superat els 200 litres per metre quadrat a la zona fronterera entre Osona i la Garrotxa. A Cantonigròs (Osona), per exemple, s’han registrat 214 litres des del dia de Nadal, a Molló-Fabert (Ripollès) han caigut 199,2 litres i a Puig Sesolles (Vallès Oriental) s’han acumulat 194,5 litres.
Al llarg d'avui dissabte s'han recollit més de 50 mm de pluja a punts del nord-est i del sud de Catalunya i la precipitació acumulada des del dia de Nadal supera els 200 mm a cavall d'#Osona i la #Garrotxa (214 mm a #Cantonigròs) i els 100 mm a sectors de les Terres de l'Ebre pic.twitter.com/OovzpguM2T— Meteocat (@meteocat) December 27, 2025