La llevantada que travessa el litoral català el dia de Sant Esteve es mantindrà tota la tarda i durant l’inici del cap de setmana, un aspecte que preocupa als serveis d’emergència. Les onades són de sis metres a la Costa Brava i les precipitacions continuades han fet créixer el cabal dels rius Ter, Fluvià o la Muga i els seus afluents. La cap del servei de gestió d’emergències de la Generalitat de Catalunya, Montse Font, ha demanat restringir els desplaçaments, malgrat ser a Sant Esteve, i ha aconsellat als ciutadans dur a sobre un “petit equipament d’emergència” si han de tornar a casa. El telèfon d’emergències 112 ha rebut una quarantena de trucades durant el dia i els Bombers han gestionat una vuitantena d’avisos, la majoria per arbres caiguts a terra.
La llevantada continua forta i s’allargarà les pròximes 48 hores. Les pluges han deixat precipitacions de més de 100 litres al nord d’Osona i a l’Alt Empordà (111 litres a Cantonigròs i 103,4 litres a Lliurona, per exemple) i registres superiors als 80 litres a la Garrotxa i el Ripollès (94,2 litres de Mieres i 83,2 litres de Beget). Tot plegat provoca que hagi augmentat el cabal dels rius. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) avisa que el riu Manol ha superat els 65 metres cúbics per segons a l’altura de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà) i el riu Ges n’ha superat els 72 a l’altura de Torelló (Osona). Un tercer riu que ha superat el nivell d’alerta és el Fluvià a l’altura d’Esponellà (Pla de l’Estany) amb una crescuda fins als 172 metres cúbics per segon.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha decidit mantenir el Pla Inuncat en fase d’alerta. Es preveu que el temporal deixi acumulacions de més de 200 litres a les comarques de l’Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona i Selva. I l’ACA preveu que el cabal dels rius continuarà creixent, especialment a les conques de Ter, Muga i Fluvià. Hi ha especial preocupació en aquestes localitzacions per possibles desbordaments. “A mesura que augmenten les pluges i la quantitat d’aigua el terreny se satura i s’incrementa el perill”, ha manifestat Montse Font, en declaracions recollides per l’ACN. Aquestes crescudes també poden tenir lloc en alguns punts del Barcelonès i del Vallès.
Al Pirineu, l’alerta és sobretot per possibles allaus de neu, i a la Costa Brava per la intensitat de l’onatge. Les onades poden arribar als sis metres de mitjana, alerten els serveis de prevenció, que recorden l’incident tràgic de l’any 2008, quan una submarinista va morir en un temporal també per Sant Esteve. “La recomanació és no acostar-se a les zones de platja ni espigons, perquè l’impacte del mar pot ser molt perillós”, ha apuntat Font.
Es demana reduir els desplaçaments
Per evitar mals majors, Protecció Civil insisteix que s’han de reduir els desplaçaments, especialment al nord-est del país i a la Costa Brava. “Si s’ha de sortir, és important portar aigua, carregador, el dipòsit ple i el mòbil. Aquests elements són essencials en cas de quedar-se atrapat”, ha remarcat novament Font. La cap d’emergències també ha avisat que es poden produir bassals de grans dimensions a les carreteres que dificultin la circulació.
Per la seva banda, el cap de prediccions del Meteocat, Santi Segalà, ha avisat que estem en una “llevantada de llibre” que durarà entre 36 i 48 hores més. El 112 ha rebut per ara una cinquantena d’incidències, inclosos els accidents de trànsit que han provocat retencions a la C-58. També hi ha hagut incidències a Rodalies; unes 150 persones han estat desallotjades d’un tren de l’R11 per la caiguda d’un arbre a Fornells de la Selva. Els usuaris de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual ‘Les Acàcies’, situada al Far d’Empordà (Alt Empordà), també han estat evacuats preventivament aquest divendres al matí per la crescuda del riu Manol, segons han informat els Bombers de la Generalitat.