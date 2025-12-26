El temporal que atraviesa el litoral catalán el día de San Esteban se mantendrá toda la tarde y durante el inicio del fin de semana, un aspecto que preocupa a los servicios de emergencia. Las olas son de seis metros en la Costa Brava y las precipitaciones continuadas han hecho crecer el caudal de los ríos Ter, Fluvià o la Muga y sus afluentes. La jefa del servicio de gestión de emergencias de la Generalitat de Catalunya, Montse Font, ha pedido restringir los desplazamientos, a pesar de ser San Esteban, y ha aconsejado a los ciudadanos llevar un “pequeño equipamiento de emergencia” si tienen que volver a casa. El teléfono de emergencias 112 ha recibido unas cuarenta llamadas durante el día y los Bomberos han gestionado unos ochenta avisos, la mayoría por árboles caídos al suelo.

El temporal continúa fuerte y se prolongará las próximas 48 horas. Las lluvias han dejado precipitaciones de más de 100 litros en el norte de Osona y en el Alt Empordà (111 litros en Cantonigròs y 103,4 litros en Lliurona, por ejemplo) y registros superiores a los 80 litros en la Garrotxa y el Ripollès (94,2 litros de Mieres y 83,2 litros de Beget). Todo esto provoca que haya aumentado el caudal de los ríos. La Agencia Catalana del Agua (ACA) avisa que el río Manol ha superado los 65 metros cúbicos por segundo a la altura de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà) y el río Ges ha superado los 72 a la altura de Torelló (Osona). Un tercer río que ha superado el nivel de alerta es el Fluvià a la altura de Esponellà (Pla de l’Estany) con un aumento hasta los 172 metros cúbicos por segundo.

El aumento del caudal inunda un paso hacia el río Manol en el Puente del Príncipe | Marina López (ACN)

Ante esta situación, Protección Civil ha decidido mantener el Plan Inuncat en fase de alerta. Se prevé que el temporal deje acumulaciones de más de 200 litros en las comarcas del Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona y Selva. Y la ACA prevé que el caudal de los ríos continuará creciendo, especialmente en las cuencas de Ter, Muga y Fluvià. Hay especial preocupación en estas localizaciones por posibles desbordamientos. “A medida que aumentan las lluvias y la cantidad de agua el terreno se satura y se incrementa el peligro”, ha manifestado Montse Font, en declaraciones recogidas por la ACN. Estas crecidas también pueden tener lugar en algunos puntos del Barcelonès y del Vallès.

En el Pirineo, la alerta es sobre todo por posibles aludes de nieve, y en la Costa Brava por la intensidad del oleaje. Las olas pueden llegar a los seis metros de media, alertan los servicios de prevención, que recuerdan el incidente trágico del año 2008, cuando un submarinista murió en un temporal también por San Esteban. «La recomendación es no acercarse a las zonas de playa ni espigones, porque el impacto del mar puede ser muy peligroso», ha apuntado Font.

Se pide reducir los desplazamientos

Para evitar males mayores, Protección Civil insiste en que se deben reducir los desplazamientos, especialmente en el noreste del país y en la Costa Brava. «Si se tiene que salir, es importante llevar agua, cargador, el depósito lleno y el móvil. Estos elementos son esenciales en caso de quedarse atrapado», ha remarcado nuevamente Font. La jefa de emergencias también ha avisado que se pueden producir charcos de grandes dimensiones en las carreteras que dificulten la circulación.

Por su parte, el jefe de predicciones del Meteocat, Santi Segalà, ha avisado que estamos en una “llevantada de libro” que durará entre 36 y 48 horas más. El 112 ha recibido por ahora unas cincuenta incidencias, incluidos los accidentes de tráfico que han provocado retenciones en la C-58. También ha habido incidencias en Rodalies; unas 150 personas han sido desalojadas de un tren de la R11 por la caída de un árbol en Fornells de la Selva. Los usuarios de la residencia para personas con discapacidad intelectual ‘Les Acàcies’, situada en el Far d’Empordà (Alt Empordà), también han sido evacuados preventivamente este viernes por la mañana por la crecida del río Manol, según han informado los Bomberos de la Generalitat.