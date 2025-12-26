El día de San Esteban en Cataluña estará marcado por agua con alertas activadas por acumulación de lluvia, nieve, viento y oleaje. Estos avisos llegan después de un día de Navidad sin incidencias destacables por la nieve, la lluvia y el oleaje, donde el teléfono de emergencias 112 ha recibido 32 llamadas desde el inicio del episodio, pero Protección Civil mantiene el llamado a la prudencia ante este episodio meteorológico. Hasta ahora, el grueso de las llamadas se ha recibido desde el Alto y el Bajo Ampurdán (4 llamadas) seguido del Solsonés (3).

Para este viernes de San Esteban hay avisos de acumulación de lluvia –más de 100 l/m² en 24 horas– en el noreste, se prevé un fuerte oleaje en el Alto y el Bajo Ampurdán con avisos de 6 sobre 6 del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), y hay avisos de menor relevancia por nieve, viento e intensidad de lluvia. El Plan Inuncat está en fase de alerta y se prevé que todo el viernes las precipitaciones puedan ser constantes y acumular cantidades destacadas en las comarcas gerundenses (más de 100 l/m² en 24 horas).

⚠️ Repassem en només 40 segons els avisos vigents actualment!



🚨 Atenció: avís per acumulació i intensitat de pluja, per neu, per alteració martítima i per vent. pic.twitter.com/tbgsV4G9xq — Meteocat (@meteocat) December 25, 2025

También se mantienen los avisos por intensidad de lluvia –más de 20 l/m² en 30 minutos– en las comarcas del prelitoral y litoral central y norte, y localmente es posible que las lluvias vayan acompañadas de tormenta. Protección Civil ha informado en un comunicado que mantiene su solicitud de prudencia por el temporal marítimo y la acumulación de lluvia en el noreste, informa en un comunicado. Hasta el sábado se podrán superar los 200 l/m² en 24 horas en zonas del extremo noreste del país.

Alerta por Nieve en diferentes puntos del país

Para este viernes se mantienen las previsiones de nevadas, que persistirán hasta el mediodía en la comarca de la Tierra Alta (Tarragona) y durante todo el día en el Prepirineo Occidental, especialmente en la comarca del Ripollés (Gerona), y se añaden las comarcas de la Cerdaña (Gerona) y el Berguedá (Barcelona). Se pueden acumular más de 2 centímetros a cotas superiores a 400 metros; la cota de nieve rondará los 1.300 metros en el Pirineo oriental y los 300 metros en la Tierra Alta; y en el Ripollés se acumularán más de 50 cm de nieve nueva por encima de 2.000 metros.

Alerta de la ACA por crecidas repentinas de ríos, barrancos y arroyos

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ve posible crecidas repentinas de ríos, barrancos y arroyos en las zonas afectadas por la previsión de lluvias y fenómenos costeros, especialmente en las cuencas de los ríos Ter, Muga y Fluvià. De hecho, Protección Civil ha alertado que el caudal del río Manol, a la altura de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà), ha sobrepasado su umbral de peligro, al igual que el río Ges, a la altura de Torelló (Osona). Ante el riesgo de desbordamiento, los servicios de emergencias recomiendan evitar puntos bajos y vados en la zona cercana al río.

En cuanto al estado del mar, el oleaje en Cataluña será especialmente intenso hasta finales de este viernes en las comarcas del Alt y el Baix Empordà (Gerona), con avisos de peligro de 6/6 (máximo) del SMC, y la Generalitat ha pedido alejarse de lugares cercanos al mar. En el mar, la probabilidad de fuerte oleaje aumentará mucho este viernes y hasta el sábado: puede haber mar brava en todo el litoral, con especial relevancia en el litoral norte (Alt y Baix Empordà).