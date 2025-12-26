El dia de Sant Esteve a Catalunya estarà marcat per aigua amb alertes activades per acumulació de pluja, neu, vent i onatge. Aquests avisos arriben després d’un dia de Nadal sense incidències destacables per la neu, la pluja i l’onatge, on el telèfon d’emergències 112 n’ha rebut 32 des del principi de l’episodi, però Protecció Civil manté la crida a la prudència davant aquest episodi meteorològic. Fins ara, el gruix de trucades s’ha rebut des de l’Alt i el Baix Empordà (4 trucades) seguit del Solsonès (3).
Per aquest divendres de Sant Esteve hi ha avisos d’acumulació de pluja –més de 100 l/m² en 24 hores– al nord-est, es preveu un fort onatge a l’Alt i el Baix Empordà amb avisos de 6 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i hi ha avisos de menor rellevància per neu, vent i intensitat de pluja. El Pla Inuncat està en fase d’alerta i es preveu que tot divendres les precipitacions puguin ser constants i acumular quantitats destacades a les comarques gironines (més de 100 l/m 2 en 24 hores).
⚠️ Repassem en només 40 segons els avisos vigents actualment!— Meteocat (@meteocat) December 25, 2025
🚨 Atenció: avís per acumulació i intensitat de pluja, per neu, per alteració martítima i per vent. pic.twitter.com/tbgsV4G9xq
També es mantenen els avisos per intensitat de pluja –més de 20 l/m² en 30 minuts– a les comarques del prelitoral i litoral central i nord, i localment és possible que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha informat en un comunicat que manté la seva petició de prudència pel temporal marítim i l’acumulació de pluja al nord-est, informa en un comunicat. Fins dissabte es podran superar els 200 l/m² en 24 hores a zones de l’extrem nord-est del país.
Alerta per Neu en diferents punts del país
Per aquest divendres es mantenen les previsions de nevades, que persistiran fins al migdia a la comarca de la Terra Alta (Tarragona) i durant tot el dia al Prepirineu Occidental, especialment a la comarca del Ripollès (Girona), i s’hi afegeixen les comarques de la Cerdanya (Girona) i el Berguedà (Barcelona). Es poden acumular més de 2 centímetres a cotes superiors a 400 metres; la cota de neu rondarà els 1.300 metres al Pirineu oriental i els 300 metres a la Terra Alta; i al Ripollès s’hi acumularan més de 50 cm de neu nova per sobre de 2.000 metres.
VÍDEO. Així està el mar a les 9:15 a Llançà. Des de Grifeu. #llevantada #AltEmpordà @MeteoEmporda @meteocat @mauri_francesc pic.twitter.com/dQ11q7klHR— Tramuntana Televisió (@tramuntana_tv) December 26, 2025
Alerta de l’ACA per crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) veu possible les crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià. De fet, Protecció Civil ha alertat que el cabal del riu Manol, a l’altura de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà), ha sobrepassat el seu llindar de perill, igual que el riu Ges, a l’altura de Torelló (Osona). Davant el risc de desbordament, els serveis d’emergències recomanen evitar punts baixos i guals a la zona propera al riu.
Pel que fa a l’estat de la mar, l’onatge a Catalunya serà especialment intens fins a finals d’aquest divendres a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà (Girona), amb avisos de perill de 6/6 (màxim) del SMC, i la Generalitat ha demanat allunyar-se de llocs propers al mar. Al mar, la probabilitat de fort onatge augmentarà molt aquest divendres i fins dissabte: hi pot haver mar brava a tot el litoral, amb especial rellevància al litoral nord (Alt i Baix Empordà).