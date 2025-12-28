Últimas lluvias del temporal: ¿dónde y cuándo lloverá más? Esto dice el Meteocat

Últimas lluvias de la llevantada que ha azotado Catalunya estas fiestas de Navidad. La última tanda de lluvias moderadas llegó la madrugada de este domingo a las Terres de l’Ebre y ha dejado al menos 39 litros por metro cuadrado en el Parque Natural de los Ports, 21,6 litros en Mas de Barberans o 17,6 litros en Ulldecona-els Valentins, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). Además, el caudal de los ríos se ha moderado en las comarcas de Girona y la Agencia Catalana del Agua (ACA) informa que el Onyar, el Fluvià, la Muga, la Tordera y el Ges bajan llenos, pero con valores dentro de los parámetros normales, mientras que el riesgo de avalanchas es elevado en el Pirineo de Girona y se esperan espesores de nieve nueva de más de un metro a partir de los 2.000 metros.

Previsión del tiempo de hoy, 28 de diciembre

Hasta el mediodía el cielo estará cubierto o muy nublado en la mitad este del país y en el resto del litoral y el prelitoral. A partir de entonces la nubosidad tenderá a disminuir, pero por la tarde volverá a cubrirse y quedará de nuevo cubierto. Las lluvias serán más probables en las Terres de l’Ebre y en puntos de las comarcas de Girona, mientras que en el resto de la costa y el prelitoral serán más aisladas y se concentrarán en la madrugada y por la tarde. En general, las precipitaciones dejarán poca agua, pero localmente pueden ser fuertes, especialmente en el macizo de los Ports y en el noreste. La cota de nieve subirá de los 1.600 de la mañana hasta los 1.800 metros a lo largo de la tarde.

Navidad pasada por agua

Catalunya ha vivido unas fiestas de Navidad pasadas por agua. Este sábado el temporal aún se dejaba notar y dejó más de 50 litros por metro cuadrado en las comarcas de Girona y en las Terres de l’Ebre. Durante estos días, la precipitación acumulada ha superado los 200 litros por metro cuadrado en la zona fronteriza entre Osona y la Garrotxa. En Cantonigròs (Osona), por ejemplo, se han registrado 214 litros desde el día de Navidad, en Molló-Fabert (Ripollès) han caído 199,2 litros y en Puig Sesolles (Vallès Oriental) se han acumulado 194,5 litros.