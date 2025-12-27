Final estrepitoso del temporal de lluvia y nieve: las cinco alertas del Meteocat

La llevantada que ha azotado el país por Navidad y San Esteban parece que llega a su fin, pero antes de marcharse protagonizará una despedida estrepitosa con lluvia, viento, nieve y mala mar. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado hasta cinco alertas por el mal tiempo. El último sábado del 2025 ha comenzado con algunas lluvias en las comarcas de Girona y Barcelona y en las Tierras del Ebro. Pero la lluvia durará todo el día y poco o mucho casi lloverá en todo el país.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠



🗓 Dv. 01:00 h a dg. 01:00 h

➡ Llindar: acumulació de pluja > 200 mm en 24 hores

🟠 Grau de perill màxim: 4/6



Lluvias abundantes con 300 litros por metro cuadrado

Aunque puede llover durante toda la jornada, las precipitaciones serán más débiles e intermitentes en el Pirineo y el Prepirineo de Lleida e incluso podrían ser inexistentes en la vertiente norte del Pirineo. En cambio, la lluvia será más intensa en las comarcas de Girona, donde se han desbordado ríos y riachuelos, y también en el resto del litoral y del prelitoral, donde el Meteocat advierte que se pueden producir tormentas fuertes. La cota de nieve rondará los 1.500 y 1.700 metros en general a lo largo del día.

En todo el episodio se pueden haber acumulado localmente hasta 300 litros por metro cuadrado en las zonas más elevadas del cuadrante noreste. En cuanto a la nieve, los espesores serán extremadamente abundantes en el Pirineo oriental, sobre todo por encima de los 1.900 metros. En el Ripollès se acumularán más de medio metro de nieve por encima de 2.200 metros.

El caudal de cuatro ríos, a niveles de riesgo

La llevantada que hace cuatro días que azota buena parte del noreste y el litoral de Cataluña ha hecho aumentar el caudal de los ríos Ter, Fluvià, Muga y Manol hasta niveles de riesgo, según informó la Agencia Catalana del Agua (ACA) este viernes. Además, hay una decena de ríos en todo el país con el caudal alto o muy alto. En Osona (Garrotxa), el Ter bajaba a 273 metros cúbicos por segundo al paso por Roda de Ter, cuando por la mañana lo hacía a solo 14,5. Los Bomberos han realizado durante el viernes 227 servicios en toda Cataluña, ninguno de ellos grave, 89 de los cuales en las comarcas gerundenses, 60 en la región metropolitana sur y 59 en la norte.