Catalunya mantiene para las próximas horas las alertas por frío extremo, rachas de viento y oleaje. Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, la ola de frío continuará hasta el miércoles al mediodía, mientras el plan especial por ventadas sigue activo y se pide extremar las precauciones, principalmente en el Empordà, donde se esperan rachas de viento «muy fuertes» que alterarán el estado del mar.

#Predicción3días



☀️ Día de Reyes soleado.

🥶 El ambiente será muy frío hoy y mañana.

☁️ Mañana llegará un frente que dejará el cielo muy nublado o cubierto.

💨 El viento soplará con rachas muy fuertes.



Los detalles, en el boletín: https://t.co/dvBoqBQUyJ pic.twitter.com/Hx2vQsnzMM — Meteocat (@meteocat) January 6, 2026

La ola de frío afectará hasta el miércoles al mediodía a todo el país, con la excepción de las comarcas del Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Baix Penedès y Baix Camp. Durante la madrugada y el miércoles por la mañana habrá heladas fuertes en el interior, y entre débiles y moderadas en el litoral.

⚠️ Mucha atención a las actividades en alta montaña!



Posibilidad de ventisca (viento + nieve)🌬🌨



Es necesario extremar las precauciones❗️ https://t.co/oAB866vwwv — Protección civil (@emergenciescat) January 6, 2026

Ventadas hasta los 90 km/h

En cuanto a las ventadas, en el Alt Empordà podrían llegar hasta los 90 km/h, tanto la noche del martes como durante el miércoles, y en la franja central del litoral durante la madrugada del miércoles. También habrá rachas de viento importantes en el Pirineo, el Prepirineo y el Baix Empordà, las Terres de l’Ebre, franja litoral Sur y el Segrià. El viento soplará de componente norte.

Lluvia intensa en Badalona, en una foto de archivo / ACN

El Meteocat prevé marejada en el Alt y Baix Empordà, con olas que pueden superar los 2,5 metros y llegar a un máximo de tres metros. La intensidad más grande se concentrará la tarde y la noche del martes. La zona más afectada será el norte del cabo de Creus y del cabo de Begur. Se recomienda alejarse de espigones, escolleras, paseos marítimos y otras zonas donde rompan las olas cerca.

Protección Civil ha lanzado también un aviso por la posibilidad de ventisca (nieve y viento) en alta montaña. Se trata de un fenómeno que puede reducir mucho la visibilidad e incrementar la sensación de frío.

⚠️Prealerta #NEUCAT



Nuevo episodio intenso de nieve!🌨



Desde mañana al mediodía y durante 24 h se pueden superar espesores de 20 cm a cota 1400 m en las comarcas de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà



Precaución❗️ pic.twitter.com/RA6StM8GVR — Protección civil (@emergenciescat) January 6, 2026

Nevadas en el Pirineo

Las nevadas se intensificarán a partir del miércoles y durante 24 horas. A los 1.400 metros, los espesores de nieve podrán superar los 20 centímetros, aunque inicialmente la cota mínima se situará en los 800 metros en la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. En cotas más bajas, este episodio irá acompañado de lluvia.