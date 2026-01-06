El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
Catalunya mantiene las alertas por frío extremo, fuertes rachas de viento y oleaje
Jordi Subirana
06/01/2026 17:53

Catalunya mantiene para las próximas horas las alertas por frío extremo, rachas de viento y oleaje. Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, la ola de frío continuará hasta el miércoles al mediodía, mientras el plan especial por ventadas sigue activo y se pide extremar las precauciones, principalmente en el Empordà, donde se esperan rachas de viento «muy fuertes» que alterarán el estado del mar.

La ola de frío afectará hasta el miércoles al mediodía a todo el país, con la excepción de las comarcas del Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Baix Penedès y Baix Camp. Durante la madrugada y el miércoles por la mañana habrá heladas fuertes en el interior, y entre débiles y moderadas en el litoral.

Ventadas hasta los 90 km/h

En cuanto a las ventadas, en el Alt Empordà podrían llegar hasta los 90 km/h, tanto la noche del martes como durante el miércoles, y en la franja central del litoral durante la madrugada del miércoles. También habrá rachas de viento importantes en el Pirineo, el Prepirineo y el Baix Empordà, las Terres de l’Ebre, franja litoral Sur y el Segrià. El viento soplará de componente norte.

Lluvia intensa en Badalona, en una foto de archivo / ACN

El Meteocat prevé marejada en el Alt y Baix Empordà, con olas que pueden superar los 2,5 metros y llegar a un máximo de tres metros. La intensidad más grande se concentrará la tarde y la noche del martes. La zona más afectada será el norte del cabo de Creus y del cabo de Begur. Se recomienda alejarse de espigones, escolleras, paseos marítimos y otras zonas donde rompan las olas cerca.

Protección Civil ha lanzado también un aviso por la posibilidad de ventisca (nieve y viento) en alta montaña. Se trata de un fenómeno que puede reducir mucho la visibilidad e incrementar la sensación de frío.

Nevadas en el Pirineo

Las nevadas se intensificarán a partir del miércoles y durante 24 horas. A los 1.400 metros, los espesores de nieve podrán superar los 20 centímetros, aunque inicialmente la cota mínima se situará en los 800 metros en la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. En cotas más bajas, este episodio irá acompañado de lluvia.

