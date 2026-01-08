El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
MÉTEO | Cataluña supera el episodio de frío polar y activa alerta por fuertes vientos
Jordi Subirana
08/01/2026 07:05

Cataluña deja atrás el episodio de frío polar de los últimos días, pero activa una alerta por fuertes rachas de viento hasta el domingo a la 01.00 de la madrugada, ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) a través de la red X. La posibilidad de racha máxima será de 20 m/s, con un grado de peligro de tres sobre seis.

Para este jueves, Protección Civil advierte que las ventoleras pueden ser importantes en la Cataluña Central. El servicio de emergencias de la Generalitat ha hecho un llamado a evitar zonas arboladas, recoger de terrazas y balcones los elementos que puedan caer y a tener cuidado con el mobiliario urbano. A lo largo de la mañana se puede superar el umbral de los 72 km/h en las comarcas del litoral y prelitoral central y de Tarragona, con una probabilidad alta en el Alt y Baix Penedès.

Las temperaturas serán las habituales para la época y pueden subir entre siete y 10 grados en diferentes puntos del país. En Barcelona, por ejemplo, habrá una mínima de 8° y una máxima de 15. Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado o poco nublado y a lo largo de la tarde pueden formarse nubes más compactas, especialmente en el tercio norte de Cataluña.

Nieve en la Vall d’Aran

El Meteocat advierte también de nevadas hasta el jueves a las 13.00 horas en la Vall d’Aran y puntos de la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. El espesor será de 20 centímetros en cotas por encima de los 1.400 metros.

