Cataluña deja atrás el episodio de frío polar de los últimos días, pero activa una alerta por fuertes rachas de viento hasta el domingo a la 01.00 de la madrugada, ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) a través de la red X. La posibilidad de racha máxima será de 20 m/s, con un grado de peligro de tres sobre seis.

⚠ El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por viento ⚠️



📆 De miércoles 19 h a domingo 1 h

➡ Posibilidad de racha máxima > 20 m/s

🟠 Grado de peligro máximo: 3/6



⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/RiKqtfpGEJ — Meteocat (@meteocat) 7 de enero de 2026

Para este jueves, Protección Civil advierte que las ventoleras pueden ser importantes en la Cataluña Central. El servicio de emergencias de la Generalitat ha hecho un llamado a evitar zonas arboladas, recoger de terrazas y balcones los elementos que puedan caer y a tener cuidado con el mobiliario urbano. A lo largo de la mañana se puede superar el umbral de los 72 km/h en las comarcas del litoral y prelitoral central y de Tarragona, con una probabilidad alta en el Alt y Baix Penedès.

Alerta #VENTCAT🌬️



El @meteocat mantiene la previsión e incluso la amplía hasta el día 10. Mañana especial precaución en el Litoral Central.



Cuidado con el mobiliario urbano, eviten zonas arboladas. Recoger de terrazas y balcones los elementos que puedan caer.#AlertaCat #ProteccióCivil https://t.co/MGggFnaeSM pic.twitter.com/Cf4Fjo3E91 — Protección civil (@emergenciescat) 7 de enero de 2026

Las temperaturas serán las habituales para la época y pueden subir entre siete y 10 grados en diferentes puntos del país. En Barcelona, por ejemplo, habrá una mínima de 8° y una máxima de 15. Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado o poco nublado y a lo largo de la tarde pueden formarse nubes más compactas, especialmente en el tercio norte de Cataluña.

⚠️El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por nieve⚠️



📆 De miércoles 13 h a jueves 13 h

➡️ Posibilidad de espesor: > 20cm en cotas >1.400m

🟡 Grado de peligro máximo: 2/6



⏲️Hora local =TU+1 pic.twitter.com/7DBxlNdQdo — Meteocat (@meteocat) 7 de enero de 2026

Nieve en la Vall d’Aran

El Meteocat advierte también de nevadas hasta el jueves a las 13.00 horas en la Vall d’Aran y puntos de la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. El espesor será de 20 centímetros en cotas por encima de los 1.400 metros.