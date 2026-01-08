El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
MÉTEO | Catalunya deixa enrere l’episodi de fred polar i activa l’alerta per fortes ventades
Jordi Subirana
08/01/2026 07:05

Catalunya deixa enrere l’episodi de fred polar dels darrers dies, però activa una alerta per fortes ratxes de vent fins diumenge a la 01.00 de la matinada, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de la xarxa X. La possibilitat de ratxa màxima serà de 20 m/s, amb un grau de perill de tres sobre sis.

Per aquest dijous, Protecció Civil avisa que les ventades poden ser importants a la Catalunya Central. El servei d’emergències de la Generalitat ha fet una crida a evitar zones arbrades, recollir de terrasses i balcons els elements que puguin caure i a anar amb compte amb el mobiliari urbà. Al llarg del matí es pot superar el llindar dels 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral central i de Tarragona, amb una probabilitat alta a l’Alt i Baix Penedès.

Les temperatures seran les habituals per l’època i poden pujar entre set i 10 graus en diferents punts del país. A Barcelona, per exemple, hi haurà una mínima de 8° i una màxima de 15. Durant el matí, el cel es mantindrà serè o poc ennuvolat i al llarg de la tarda poden créixer nuvolades més compactes, especialment al terç nord de Catalunya.

Neu a la Vall d’Aran

El Meteocat avisa també de nevades fins dijous a les 13.00 hores a la Vall d’Aran i punts de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. El gruix serà de 20 centímetres en cotes per sobre dels 1.400 metres.

