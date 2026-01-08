Catalunya deixa enrere l’episodi de fred polar dels darrers dies, però activa una alerta per fortes ratxes de vent fins diumenge a la 01.00 de la matinada, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de la xarxa X. La possibilitat de ratxa màxima serà de 20 m/s, amb un grau de perill de tres sobre sis.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠️— Meteocat (@meteocat) January 7, 2026
📆 De dimecres 19 h a diumenge 1 h
➡ Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s
🟠 Grau de perill màxim: 3/6
⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/RiKqtfpGEJ
Per aquest dijous, Protecció Civil avisa que les ventades poden ser importants a la Catalunya Central. El servei d’emergències de la Generalitat ha fet una crida a evitar zones arbrades, recollir de terrasses i balcons els elements que puguin caure i a anar amb compte amb el mobiliari urbà. Al llarg del matí es pot superar el llindar dels 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral central i de Tarragona, amb una probabilitat alta a l’Alt i Baix Penedès.
Alerta #VENTCAT🌬️— Protecció civil (@emergenciescat) January 7, 2026
El @meteocat manté la previsió i fins i tot l’amplia fins al dia 10. Demà especial precaució al Litoral Central.
Compte amb el mobiliari urbà, eviteu zones arbrades. Recolliu de terrasses i balcons els elements que puguin caure.#AlertaCat #ProteccióCivil https://t.co/MGggFnaeSM pic.twitter.com/Cf4Fjo3E91
Les temperatures seran les habituals per l’època i poden pujar entre set i 10 graus en diferents punts del país. A Barcelona, per exemple, hi haurà una mínima de 8° i una màxima de 15. Durant el matí, el cel es mantindrà serè o poc ennuvolat i al llarg de la tarda poden créixer nuvolades més compactes, especialment al terç nord de Catalunya.
⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu⚠️— Meteocat (@meteocat) January 7, 2026
📆 De dimecres 13 h a dijous 13 h
➡️ Possibilitat de gruix: > 20cm a cotes >1.400m
🟡 Grau de perill màxim: 2/6
⏲️Hora local =TU+1 pic.twitter.com/7DBxlNdQdo
Neu a la Vall d’Aran
El Meteocat avisa també de nevades fins dijous a les 13.00 hores a la Vall d’Aran i punts de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. El gruix serà de 20 centímetres en cotes per sobre dels 1.400 metres.