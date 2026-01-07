MÉTEO | Catalunya, sota zero: tot el país, en alerta per fred

El fred s’ha apoderat de Catalunya per començar l’any, i no la deixa anar. Així ho constata el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que enceta la jornada de dimecres amb alertes per fred, vent i neu a diversos punts del Principat. El perill per les baixes temperatures, de fet, s’estén per pràcticament tot el territori, amb la immensa majoria de comarques en un nivell alt d’alarma en els avisos meteorològics. Només quatre comarques, totes elles al litoral sud, registren un perill moderat: el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf el matí de dimecres, malgrat que en el punt més fred de la jornada els termòmetres cauran per sota de zero graus. Quant al vent,l’alerta es concentrarà al Pirineu occidental i en punts de l’Ebre, però només es troben moments de tensió alta al Pallars i a l’Alta Ribagorça a partir del vespre.
Les mínimes de la jornada, segons el Meteocat, són enormement cridaneres. A la Cerdanya, el termòmetre arriba a marcar 13 graus sota zero en el pitjor moment de la jornada. Similar és la situació a l’Alta Ribagorça, amb moments de -12 graus i una màxima de 3; i a la Vall d’Aran, a on la temperatura caurà fins als 11 graus sota zero i no s’enfilarà per sobre d’un grau en el moment més càlid del dia. A tot l’interior català la mínima oscil·larà entre els 7 i els 4 graus sota zero, amb màximes especialment baixes a la Segarra o al Solsonès, a on no se superaran els dos graus; talment com al Berguedà. La mateixa fórmula es reprodueix a tot Ponent, amb -6 de mínima i 4 de màxima a la Noguera o -5 de mínima i 6 de màxima al Segrià.
La costa podrà gaudir de temperatures lleugerament més elevades, especialment a la central, que romandrà en positiu tot el matí: als volts de Barcelona, no s’espera caure per sota dels 4 graus, mentre que la màxima serà de 10; mentre que al Baix Llobregat el termòmetre oscil·la entre els 2 graus al límit inferior i els 9 al superior, pels 1 i 10 del Maresme. Al Baix Camp, s’arribaran a patir 3 graus negatius, amb -2 de mínima al Garraf. Malgrat les temperatures sota mínims, només apareixerà la neu amb intensitat al Pirineu, amb alertes moderades a l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà.
Una tarda més lleugera
A partir de les 12 del migdia, es començaran a assolir les màximes a bona part del Principat, i el Meteocat té previst que es puguin retirar totes les alertes per temperatures baixes. La situació quedarà pràcticament capgirada dijous, quan el Servei espera que es normalitzi la situació tèrmica: la mínima a la costa central s’enfilarà fins al 7 graus a Barcelona o als 4 al Baix Llobregat -encara amb fred, però no tan intens-; mentre que les màximes superaran els 10 graus en la majoria de comarques, fins i tot en punts del Pirineu.
De fet, s’espera que al Garraf s’arribin als 16 graus, mentre que al Tarragonès, el Baix Camp o el Maresme s’assoleixin els 15. També al Baix Empordà s’assoliran màximes de 16 graus, si bé la mínima romandrà en negatiu, en -2 graus. Pel que fa al nord del Principat, desapareixeran les mínimes enfonsades, i la Vall d’Aran no baixarà dels 2 graus, mentre que al Pallars o al Berguedà es caurà també per sota del zero; talment com passarà en punts de Ponent, si bé el fred no arribarà en cap cas a ser tan intens com el d’avui.