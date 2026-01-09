Catalunya segueix immersa enmig del temporal de neu, vent i fred que sacseja el país des del cap de setmana passat. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que durant el dia regnaran els núvols arreu del país, especialment al terç nord del país on el cel restarà entre mig i molt ennuvolat. Durant la tarda es preveu que aquesta nuvolositat també augmenti a la resta del país sobretot al terç sud.
Aquest divendres estarà marcat pel fort vent a gairebé tot el territori, ja que es preveu que vent de component oest bufi amb cops forts o molt forts arribant a superar els 70 quilòmetres per hora en zones elevades del país i l’interior, mentre que quadrant nord-est hi haurà estones de vent fluix i direcció variable. Aquesta situació de vent fa que el Meteocat hagi activat les alertes per vent durant tot el dia i es preveu que entre les 12 del migdia i les sis de la tarda hi hagi els episodis més destacats de vent, motiu pel qual s’ha activat l’alerta per vent a prop de 30 comarques de Catalunya. El Meteocat ha activat l’alerta de perill alt a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, la Segarra, l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat.
El Meteocat també ha activat l’alerta per perill moderat a l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Noguera, el Solsonès, el Bages, el Moianès, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Barcelonès, les Garrigues, la Conca de Barberà, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp i el Tarragonès.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent⚠— Meteocat (@meteocat) January 8, 2026
📆 De dijous a les 19 h a dissabte a les 19 h
💨 Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s
🟠 Grau de perill màxim: 3/6
⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/Wp1lJeiSyD
La neu també amenaça Catalunya i la temperatura es mantindrà estable
S’espera que als Pirineus descarregui neu i el Meteocat ha activat les alertes per perill alt a la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà mentre que s’ha activat l’alerta de perill moderat a l’Alta Ribagorça, ja que la cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres. Per sobre dels 2.000 metres es podran acumular més de 40 cm de neu i s’espera que hi hagi torb.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) January 8, 2026
Cap de setmana marcat per ambient assolellat, amb precipitació a punts del Pirineu, i una altra baixada de la temperatura. L'inici de la setmana vinent es mantindrà l'estabilitat. pic.twitter.com/qxma1LkD2O
La neu no serà l’única precipitació, ja que s’esperen pluges disperses de caràcter feble i moderat al terç nord del país tot i que algun ruixat feble i minso també pot arribar fins a la a costa i el terç sud. La temperatura es mantindrà estable, amb un lleuger augment de la mínima -excepte al Pirineu on baixarà- mentre que la màxima serà semblant o lleugerament més baixa, especialment al Pirineu.