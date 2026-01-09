Catalunya sigue inmersa en medio del temporal de nieve, viento y frío que sacude el país desde el fin de semana pasado. Las previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) indican que durante el día reinarán las nubes en todo el país, especialmente en el tercio norte donde el cielo permanecerá entre medio y muy nublado. Durante la tarde se prevé que esta nubosidad también aumente en el resto del país, sobre todo en el tercio sur.

Este viernes estará marcado por el fuerte viento en casi todo el territorio, ya que se prevé que viento de componente oeste sople con rachas fuertes o muy fuertes superando los 70 kilómetros por hora en zonas elevadas del país y el interior, mientras que en el cuadrante noreste habrá momentos de viento débil y dirección variable. Esta situación de viento hace que el Meteocat haya activado las alertas por viento durante todo el día y se prevé que entre las 12 del mediodía y las seis de la tarde haya los episodios más destacados de viento, motivo por el cual se ha activado la alerta por viento en cerca de 30 comarcas de Catalunya. El Meteocat ha activado la alerta de peligro alto en la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, la Segarra, l’Anoia, el Alt y el Baix Penedès y el Baix Llobregat.

El Meteocat también ha activado la alerta por peligro moderado en l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Noguera, el Solsonès, el Bages, el Moianès, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Vallès Occidental y Oriental, el Maresme, el Barcelonès, les Garrigues, la Conca de Barberà, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp y el Tarragonès.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent⚠



📆 De dijous a les 19 h a dissabte a les 19 h

💨 Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s

🟠 Grau de perill màxim: 3/6



⏲️ Hora local = TU+1

La nieve también amenaza Catalunya y la temperatura se mantendrá estable

Se espera que en los Pirineos descargue nieve y el Meteocat ha activado las alertas por peligro alto en la Vall d’Aran y el Pallars Sobirà mientras que se ha activado la alerta de peligro moderado en l’Alta Ribagorça, ya que la cota de nieve se situará alrededor de los 700 metros. Por encima de los 2.000 metros se podrán acumular más de 40 cm de nieve y se espera que haya ventisca.

#PrediccióMitjàTermini



Cap de setmana marcat per ambient assolellat, amb precipitació a punts del Pirineu, i una altra baixada de la temperatura. L'inici de la setmana vinent es mantindrà l'estabilitat.

La nieve no será la única precipitación, ya que se esperan lluvias dispersas de carácter débil y moderado en el tercio norte del país aunque algún chubasco débil y escaso también puede llegar hasta la costa y el tercio sur. La temperatura se mantendrá estable, con un ligero aumento de la mínima -excepto en el Pirineo donde bajará- mientras que la máxima será similar o ligeramente más baja, especialmente en el Pirineo.