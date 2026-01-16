Vuelven las lluvias: Meteocat alerta de un cambio de tiempo importante

Se acerca un cambio de tiempo importante que pondrá fin a la tranquilidad de los últimos días. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) avisa de que el final de la semana vendrá acompañado de lluvias abundantes, nieve, viento y mala mar. “Estamos a las puertas de un cambio de tiempo, con lluvia en todas partes que podría ser muy abundante y acumulaciones de nieve importantes en cotas altas del Pirineo. A partir del lunes, además, se añadirá un temporal marítimo”, advierten desde Meteocat.

#PredicciónMedioPlazo



A partir del lunes, además, se añadirá un temporal marítimo. pic.twitter.com/m7B6ZlpSXX — Meteocat (@meteocat) 15 de enero de 2026

Previsión del tiempo de hoy, 16 de enero

Este mismo viernes ya se prevé un aumento de la nubosidad que dejará el cielo muy nublado e incluso cubierto en todo el país, especialmente a partir de la tarde. Hasta el mediodía se pueden producir algunas lluvias débiles en el Pirineo y el Prepirineo de Lleida, que serán más probables en la vertiente sur y más dispersas en otros puntos del tercio oeste del país. A partir del mediodía, las precipitaciones ganarán intensidad y se repetirán en el tercio oeste y llegarán al tercio norte. En cotas altas de la vertiente sur del Pirineo de Lleida se pueden acumular cantidades abundantes de agua, mientras que en el resto serán más bien escasas. La cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.600 metros.

El paseo marítimo de Badalona durante un temporal con lluvia, viento y mala mar / Europa Press

Fin de semana de lluvia y nieve

De cara al fin de semana, el cambio de tiempo ya se dejará notar y las lluvias ganarán protagonismo. El sábado de madrugada las lluvias se extenderán de oeste a este y durante la mañana puede llover en cualquier punto del país. Serán especialmente abundantes en el litoral y el prelitoral, donde las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta, y también en la vertiente sur del Pirineo y Prepirineo. La cota de nieve podría bajar hasta los 1.000 metros en algunos puntos del Pirineo y el Prepirineo, donde los vientos y las nevadas también serán protagonistas. Para el domingo se espera otra jornada de lluvia en toda Cataluña, aunque serán más intermitentes y no tan fuertes. Las temperaturas bajarán, con máximas que no superarán los 12 °C o 13 °C.