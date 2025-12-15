Llega un cambio de tiempo a Cataluña que ya comenzó a notarse el domingo, con lluvia. La misma tónica continuará el lunes, con precipitaciones en cualquier lugar que pueden ser localmente intensas y abundantes en el prelitoral y litoral, según la predicción publicada por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Estas lluvias son el último embate de la borrasca Emília y de una segunda perturbación que llega del Atlántico.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por intensidad de lluvia⚠



🗓 De lunes 01 h a martes 01 h.

🌧 Posibilidad de precipitación > 20 mm / 30 minutos

🟡 Grado de peligro máximo: 1/6



Aviso por intensidad de lluvia

El Meteocat ha lanzado un aviso de situación meteorológica de peligro entre la 01.00 de la madrugada del lunes y la 01.00 de la madrugada del martes por intensidad de lluvia. Es de grado 1 sobre 6 y se pueden acumular 20 mm en 30 minutos.

#PredicciónMañana



Mañana se prevé:



🌧 Cielo muy nublado cubierto



🌧 Precipitación en cualquier lugar, pero concentrada en el litoral y prelitoral, localmente intensa y abundante



🌊 Leve alteración marítima



Cielo cubierto y nieve a los 1.800 metros

A lo largo de todo el día, el cielo estará cubierto. La parte más importante de las precipitaciones caerá en el extremo norte y sur. En principio, serán de intensidad débil y moderada, pero en algunos puntos del país podrán ser de intensidad fuerte y acompañada de tormenta. La lluvia también puede ser abundante en zonas de montaña. La cota de nieve se situará en los 1.800 metros, recoge el Meteocat.

En principio, la temperatura mínima subirá en buena parte del país a consecuencia de la nubosidad nocturna. Y al mediodía, el termómetro será similar al domingo, con 16 o 17° en Ponent, puntos de las Terres de l’Ebre y el litoral, detalla el 3Cat.

🌧 Continúan descargando chubascos moderados o fuertes en las Terres de l’Ebre, localmente con tormenta ⛈. También son moderados en el prelitoral central

⚠ En los últimos 30 minutos se han acumulado 26,2 mm en el Perelló (Baix Ebre) y 12,8 en Terrassa (Vallès Occ.)



A lo largo de la madrugada del lunes, han descargado chubascos entre fuertes y moderados en las Terres de l’Ebre y moderados en la Catalunya Central. Destacan, por ejemplo, 26,2 mm en el Perelló o 12,8 en Terrassa.

#PredicciónMedioPlazo

A medio plazo se esperan jornadas con bastantes nubes y precipitación, sobre todo en el litoral y prelitoral.

El tiempo inestable continuará a lo largo de los próximos días, sobre todo en el litoral y prelitoral, donde puede seguir lloviendo, al menos hasta el jueves.