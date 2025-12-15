El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
MÉTEO | Cambio de tiempo radical en Cataluña: día de paraguas e impermeable
Jordi Subirana
15/12/2025 07:29

Llega un cambio de tiempo a Cataluña que ya comenzó a notarse el domingo, con lluvia. La misma tónica continuará el lunes, con precipitaciones en cualquier lugar que pueden ser localmente intensas y abundantes en el prelitoral y litoral, según la predicción publicada por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Estas lluvias son el último embate de la borrasca Emília y de una segunda perturbación que llega del Atlántico.

Aviso por intensidad de lluvia

El Meteocat ha lanzado un aviso de situación meteorológica de peligro entre la 01.00 de la madrugada del lunes y la 01.00 de la madrugada del martes por intensidad de lluvia. Es de grado 1 sobre 6 y se pueden acumular 20 mm en 30 minutos.

Cielo cubierto y nieve a los 1.800 metros

A lo largo de todo el día, el cielo estará cubierto. La parte más importante de las precipitaciones caerá en el extremo norte y sur. En principio, serán de intensidad débil y moderada, pero en algunos puntos del país podrán ser de intensidad fuerte y acompañada de tormenta. La lluvia también puede ser abundante en zonas de montaña. La cota de nieve se situará en los 1.800 metros, recoge el Meteocat.

En principio, la temperatura mínima subirá en buena parte del país a consecuencia de la nubosidad nocturna. Y al mediodía, el termómetro será similar al domingo, con 16 o 17° en Ponent, puntos de las Terres de l’Ebre y el litoral, detalla el 3Cat.

A lo largo de la madrugada del lunes, han descargado chubascos entre fuertes y moderados en las Terres de l’Ebre y moderados en la Catalunya Central. Destacan, por ejemplo, 26,2 mm en el Perelló o 12,8 en Terrassa.

El tiempo inestable continuará a lo largo de los próximos días, sobre todo en el litoral y prelitoral, donde puede seguir lloviendo, al menos hasta el jueves.

