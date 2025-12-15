Arriba un canvi de temps a Catalunya i que ja es va començar a notar diumenge, amb pluja. La mateixa tònica continuarà dilluns, amb precipitacions a qualsevol indret que poden ser localment intenses i abundants al prelitoral i litoral, segons la predicció publicada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Aquestes pluges són el darrer embat de la borrasca Emília i d’una segona pertorbació que arriba de l’Atlàntic.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠— Meteocat (@meteocat) December 14, 2025
🗓 De dilluns 01 h a dimarts 01 h.
🌧 Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts
🟡 Grau de perill màxim: 1/6
Avís per intensitat de pluja
El Meteocat ha llençat un avís de situació meteorològica de perill entre la 01.00 de la matinada de dilluns i la 01.00 de la matinada de dimarts per intensitat de pluja. És de grau 1 sobre 6 i es poden acumular 20 mm en 30 minuts.
#PrediccióDemà— Meteocat (@meteocat) December 14, 2025
Demà es preveu:
🌧 Cel molt ennuvolat cobert
🌧 Precipitació a qualsevol indret, però concentrada al litoral i prelitoral, localment intensa i abundant
🌊 Lleu alteració marítima
Cel cobert i neu en els 1.800 metres
Al llarg de tot el dia, el cel estarà cobert. La part més important de les precipitacions caurà a l’extrem nord i sud. En principi, seran d’intensitat feble i moderada, però en alguns punts del país podran ser d’intensitat forta i acompanyada de tempesta. La pluja també pot ser abundant en zones de muntanya. La cota de neu se situarà en els 1.800 metres, recull el Meteocat.
En principi, la temperatura mínima pujarà a bona part del país a conseqüència de la nuvolositat nocturna. I al migdia, el termòmetre serà semblant a diumenge, amb 16 o 17° a Ponent, punts de les Terres de l’Ebre i el litoral, detalla el 3Cat.
🌧 Continuen descarregant xàfecs moderats o forts a les Terres de l’Ebre, localment amb tempesta ⛈. També són moderats al prelitoral central— Meteocat (@meteocat) December 15, 2025
⚠ En els darrers 30 minuts s’han acumulat 26,2 mm al Perelló (Baix Ebre) i 12,8 a Terrassa (Vallès Occ.)
Al llarg de la matinada de dilluns, han descarregat xàfecs entre forts i moderats a les Terres de l’Ebre i moderats a la Catalunya Central. En destaquen, per exemple, 26,2 mm al Perelló o 12,8 a Terrassa.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) December 14, 2025
A mitjà termini s’esperen jornades amb força núvols i precipitació, sobretot al litoral i prelitoral.
El temps inestable continuarà al llarg dels dies vinents, sobretot al litoral i prelitoral, on pot continuar plovent, almenys fins dijous.