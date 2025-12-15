El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
MÉTEO | Canvi de temps radical a Catalunya: dia de paraigua i impermeable
Jordi Subirana
15/12/2025 07:29

Arriba un canvi de temps a Catalunya i que ja es va començar a notar diumenge, amb pluja. La mateixa tònica continuarà dilluns, amb precipitacions a qualsevol indret que poden ser localment intenses i abundants al prelitoral i litoral, segons la predicció publicada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Aquestes pluges són el darrer embat de la borrasca Emília i d’una segona pertorbació que arriba de l’Atlàntic.

Avís per intensitat de pluja

El Meteocat ha llençat un avís de situació meteorològica de perill entre la 01.00 de la matinada de dilluns i la 01.00 de la matinada de dimarts per intensitat de pluja. És de grau 1 sobre 6 i es poden acumular 20 mm en 30 minuts.

Cel cobert i neu en els 1.800 metres

Al llarg de tot el dia, el cel estarà cobert. La part més important de les precipitacions caurà a l’extrem nord i sud. En principi, seran d’intensitat feble i moderada, però en alguns punts del país podran ser d’intensitat forta i acompanyada de tempesta. La pluja també pot ser abundant en zones de muntanya. La cota de neu se situarà en els 1.800 metres, recull el Meteocat.

En principi, la temperatura mínima pujarà a bona part del país a conseqüència de la nuvolositat nocturna. I al migdia, el termòmetre serà semblant a diumenge, amb 16 o 17° a Ponent, punts de les Terres de l’Ebre i el litoral, detalla el 3Cat.

Al llarg de la matinada de dilluns, han descarregat xàfecs entre forts i moderats a les Terres de l’Ebre i moderats a la Catalunya Central. En destaquen, per exemple, 26,2 mm al Perelló o 12,8 a Terrassa.

El temps inestable continuarà al llarg dels dies vinents, sobretot al litoral i prelitoral, on pot continuar plovent, almenys fins dijous.

