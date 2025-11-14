Canvi de temps abans del cap de setmana: pluja, tempesta i fang

Canvi de temps just abans d’un cap setmana amb una mica de tot. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que durant aquest divendres les pluges arribaran a bona part del país i que també pot ploure durant la nit de dissabte i la matinada de diumenge, mentre que les temperatures baixaran progressivament els pròxims dies.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) November 13, 2025
El sol i els núvols s'aniran alternant. A més, podrà caure algun ruixat la nit de dissabte i durant el dia de dilluns.
La temperatura baixarà al llarg de les pròximes jornades. pic.twitter.com/jqvGFZPGgn
Previsió del temps d’avui, 14 de novembre
El dia ha començat amb alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu de Lleida. Al llarg de la matinada la nuvolositat ha augmentat ràpidament a l’oest del país i amb el pas de les hores creixeran les nuvolades a la resta del territori fins al migdia. A partir de llavor minvarà excepte al Pirineu i al Prepirineu, especialment al vessant sud de les comarques de Lleida, on el cel es mantindrà cobert durant tot el dia.
Les pluges de matinada s’aniran escampant per tot el país a mesura que avanci el dia, tot i que a partir del vespre aniran de baixada i al final del dia quedaran restringides a la meitat nord sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a punts del quadrant nord-est. Al terç sud –les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i part de Ponent– només s’esperen precipitacions febles i disperses a la franja central del dia, segons el Meteocat. A la resta del país les pluges seran moderades, però poden anar acompanyades de tempesta i fang. Només al vessant sud del Pirineu s’espera que es puguin acumular quantitats abundants d’aigua.