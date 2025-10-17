Alerta per pluges fortes abans d’un canvi de temps a Catalunya

Catalunya afronta un nou dia de pluges generalitzades abans d’un canvi de temps de cara al cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat en alerta bona part del país per intensitat de pluja, però a partir del dissabte preveu una millora del temps. “El cap de setmana encara hi haurà força núvols, però la inestabilitat marxarà en general. La temperatura pujarà una mica”, explica el Meteocat.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) October 16, 2025
☁️ El cap de setmana encara hi haurà força núvols, però la inestabilitat marxarà en general🌤️. La temperatura pujarà una mica 🌡️⬆️ pic.twitter.com/ajoInFy9Zx
Aquesta nit, Protecció Civil ha enviat un avís per pluja torrencial a tots els mòbils Baix Penedès poc després d’haver desactivat la fase d’alerta del pla Inuncat per les inundacions d’aquesta setmana al sud del país. Finalment, les precipitacions han estat molt localitzades i han deixat 49,3 litres per metre quadrats a Vilanova i la Geltrú (Garraf), 36,2 litres al Port de Barcelona (Barcelonès) i 29,9 litres a Torredembarra (Tarragonès).
Previsió del temps d’avui, 17 d’octubre, a Catalunya
El dia comença amb intervals de núvols que deixaran el cel molt ennuvolat a bona part del país, tot i que al Pirineu farà més bon dia i el cel romandrà serè o poc ennuvolat. A partir del migdia, creixeran les nuvolades arreu, sobretot a les zones de muntanya. De matinada es poden produir alguns xàfecs al litoral i al prelitoral de Barcelona i Tarragona, mentre que al final del matí s’escamparan per tota la meitat est del país i el prelitoral. Al final del dia tornaran les pluges a la costa. En general, seran pluges poc importants, tot i que localment poden ser fortes i descarregar grans quantitats d’aigua al prelitoral i a l’interior de la meitat est.
Durant el matí, el Meteocat ha activat l’alerta groga (perill moderat) a tota la costa catalana excepte a l’Alt Empordà, mentre que de cara a la tarda l’avís per pluja intensa també arribarà al prelitoral, a la Catalunya central i al Prepirineu i al Pirineu de Girona.