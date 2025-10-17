Alerta por fuertes lluvias antes de un cambio de tiempo en Cataluña

Cataluña afronta un nuevo día de lluvias generalizadas antes de un cambio de tiempo de cara al fin de semana. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha puesto en alerta buena parte del país por intensidad de lluvia, pero a partir del sábado prevé una mejora del tiempo. “El fin de semana todavía habrá bastantes nubes, pero la inestabilidad se irá en general. La temperatura subirá un poco”, explica el Meteocat.

#PredicciónMedioPlazo

☁️ El fin de semana todavía habrá bastantes nubes, pero la inestabilidad se irá en general🌤️. La temperatura subirá un poco 🌡️⬆️ pic.twitter.com/ajoInFy9Zx — Meteocat (@meteocat) 16 de octubre de 2025

Esta noche, Protección Civil ha enviado un aviso por lluvia torrencial a todos los móviles del Baix Penedès poco después de haber desactivado la fase de alerta del plan Inuncat por las inundaciones de esta semana en el sur del país. Finalmente, las precipitaciones han sido muy localizadas y han dejado 49,3 litros por metro cuadrado en Vilanova i la Geltrú (Garraf), 36,2 litros en el Puerto de Barcelona (Barcelonès) y 29,9 litros en Torredembarra (Tarragonès).

Previsión del tiempo de hoy, 17 de octubre, en Cataluña

El día comienza con intervalos de nubes que dejarán el cielo muy nublado en buena parte del país, aunque en el Pirineo hará mejor día y el cielo permanecerá despejado o poco nublado. A partir del mediodía, crecerán las nubes en todas partes, sobre todo en las zonas de montaña. De madrugada se pueden producir algunos chubascos en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, mientras que al final de la mañana se extenderán por toda la mitad este del país y el prelitoral. Al final del día volverán las lluvias a la costa. En general, serán lluvias poco importantes, aunque localmente pueden ser fuertes y descargar grandes cantidades de agua en el prelitoral y en el interior de la mitad este.

Previsión del tiempo de hoy, 17 de octubre, en la mañana en Cataluña / Meteocat

Durante la mañana, el Meteocat ha activado la alerta amarilla (peligro moderado) en toda la costa catalana excepto en el Alt Empordà, mientras que de cara a la tarde el aviso por lluvia intensa también llegará al prelitoral, a la Cataluña central y al Prepirineo y el Pirineo de Girona.