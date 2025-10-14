Alerta por lluvias y tormentas en toda Cataluña: ¿qué dice el Meteocat?

Semana pasada por agua en Cataluña. Después de un fin de semana con lluvias torrenciales que han paralizado las Terres de l’Ebre, la alerta por lluvia continúa activa en buena parte del país, aunque con menos intensidad. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que las precipitaciones serán generalizadas tanto este martes 14 de octubre como mañana miércoles y a partir del jueves serán más localizadas.

#PredicciónMedioPlazo

Cielo cubierto a lo largo de la semana, con posibilidad de algunos chubascos o aguaceros locales.

🌡️En cuanto a la temperatura, disminuirá ligeramente. pic.twitter.com/PXsdbSC9YP — Meteocat (@meteocat) October 13, 2025

La Generalitat ha decidido prorrogar las restricciones de movilidad y el cierre de las escuelas en las cuatro comarcas de las Terres de l’Ebre. La actividad sanitaria también será mínima y Protección Civil reclama reducir al máximo la movilidad para evitar incidentes. Alrededor de las 21:15, Protección Civil envió a los teléfonos móviles de las cuatro comarcas afectadas un mensaje ES-Alert anunciando la prórroga de las restricciones.

Previsión del tiempo de hoy, 14 de octubre

El día comienza con el cielo cubierto en el litoral y el prelitoral y medio nublado en el resto, aunque en el Pirineo y el Prepirineo de Lleida las nubes serán más dispersas. A partir del mediodía crecerán nubes en todo el país que dejarán el cielo cubierto. Durante la madrugada las lluvias han afectado toda la costa, en especial a las Terres de l’Ebre y al Empordà, donde las lluvias pueden ir acompañadas de tormenta. A partir del mediodía las lluvias serán generalizadas, aunque descargarán con más fuerza en la mitad sur del litoral y el prelitoral, en la Cataluña Central, en el Prepirineo y en el Pirineo.

Previsión del tiempo de hoy, 14 de octubre, por la mañana en Cataluña / Meteocat

El Meteocat mantiene activa la alerta por intensidad de lluvia en casi todo el país y avisa que pueden caer más de 20 litros por metro cuadrado en una treintena de comarcas. De cara a la tarde las lluvias más fuertes se desplazarán hacia el interior del país.