Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Alerta per pluges i tempestes arreu de Catalunya: què diu el Meteocat?
  • CA
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
14/10/2025 08:35

Setmana passada per aigua a Catalunya. Després d’un cap de setmana amb pluges torrencials que han paralitzat les Terres de l’Ebre, l’alerta per pluja continua activa a bona part del país, tot i que amb menys intensitat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que les precipitacions seran generalitzades tant aquest dimarts 14 d’octubre com demà dimecres i a partir de dijous seran més localitzades.

La Generalitat ha decidit prorrogar les restriccions de mobilitat i el tancament de les escoles a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. L’activitat sanitària també serà de mínims i Protecció Civil reclama reduir al màxim la mobilitat per evitar ensurts. Cap a les 21.15, Protecció Civil va enviar als telèfons mòbils de les quatre comarques afectades un missatge ES-Alert anunciant la pròrroga de les restriccions.

Previsió del temps d’avui, 14 d’octubre

El dia comença amb el cel cobert al litoral i el prelitoral i mig ennuvolat a la resta, tot i que al Pirineu i al Prepirineu de Lleida els núvols seran més trencats. A partir del migdia creixeran nuvolades arreu del país que deixaran el cel cobert. Durant la matinada les pluges han afectat tota la costa, en especial a les Terres de l’Ebre i a l’Empordà, on les pluges poden anar acompanyades de tempesta. A partir del migdia les pluges seran generalitzades, tot i que descarregaran amb més força a la meitat sud de litoral i el prelitoral, a la Catalunya Central, al Prepirineu i al Pirineu.

Previsió del temps d’avui, 14 d’octubre, al matí a Catalunya / Meteocat

El Meteocat manté activa l’alerta per intensitat de pluja a gairebé tot el país i avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat a una trentena de comarques. De cara a la tarda les pluges més fortes es desplaçaran cap a l’interior del país.

Previsió del temps d’avui, 14 d’octubre, a la tarda a Catalunya / Meteocat

Meteocat

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter