El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns al vespre un primer paquet d’ajudes de 10 milions d’euros per als municipis més afectats pels aiguats que colpegen les Terres de l’Ebre. Aquest ha estat el gran anunci que ha fet després de la reunió del CECAT a Tortosa on s’ha analitzat l’estat de la situació. En aquest sentit, el cap de l’executiu català, que avui ha cancel·lat tota la seva agenda prevista per coordinar l’emergència al sud del país, també ha anunciat una partida de 50 milions en crèdits disponibles per als afectats a partir de dilluns vinent a través de l’Institut Català de Finances. Tal com s’ha fet aquest dilluns, les restriccions de mobilitat i el tancament dels centres educatius es mantindrà al llarg de tot dimarts.
Cap a un quart de deu de la nit, Protecció Civil ha enviat als telèfons mòbils presents a les quatre comarques afectades un missatge ES-Alert anunciant la pròrroga de les restriccions per a demà. Pel que fa a les previsions meteorològiques, Illa assegura que la situació que s’ha viscut avui a la tarda no ha estat “de la intensitat i la preocupació d’ahir al vespre i fins a aquesta matinada” i augura que demà al matí hi haurà “un punt d’inflexió” per tendir cap a la normalitat. Malgrat els bons pronòstics, des de la Generalitat aposten per mantenir una actitud prudent, ja que recorden que encara es poden produir alguns ruixats que, sumats als treballs per retirar els desperfectes, complicarien encara més la situació a les Terres de l’Ebre.
El Govern ratificarà demà els ajuts
El president de la Generalitat ha assegurat que aquest dimarts s’aprovarà en l’habitual Consell Executiu s’aprovaran les dues mesures inicials d’ajuda als damnificats, una de deu milions d’euros per a municipis, territoris, particulars o propietaris d’explotacions, ajuts que s’atorgaran “amb criteris de màxima flexibilitat”, i una segona mesura que consistirà en una partida de 50 milions en crèdits que es canalitzaran a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i que estaran disponibles a partir de dilluns vinent. A banda, Salvador Illa també detalla que demà es crearà una comissió interdepartamental que presidirà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que comptarà amb la presència del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Joan Castor, per seguir l’evolució dels fets des del territori.