El temporal de pluges que colpeja les Terres de l’Ebre no només ha provocat danys als municipis afectats pels aiguats, sinó que també ha obert una crisi política. Tant Junts com Esquerra Republicana han carregat amb duresa contra la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, dels aiguats, ja que, malgrat les previsions meteorològiques alarmants, va viatjar fins a Madrid per participar en la desfilada militar del dotze d’octubre al costat de Felip VI i el president espanyol, Pedro Sánchez. Així ho ha criticat aquest dilluns la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, des del centre de comandament instal·lat a Tortosa.
La dirigent juntaire ha assenyalat que Illa va connectar-se telemàticament a la reunió urgent del CECAT, i l’ha comparat amb altres presidents autonòmics, com el valencià Carlos Mazón i la balear Marga Prohens, que sí que van suspendre l’agenda a Madrid davant les previsions meteorològiques. “Va preferir d’espectador a aquest acte per servir a Espanya, que és el que sempre manifesta”, ha reblat Sales en referència al cap de l’executiu català. En aquesta mateixa línia s’ha expressat el portaveu dels republicans, Isaac Albert, que ha retret que viatgés fins a Madrid per “retre homenatge” al rei espanyol en lloc de desplaçar-se al sud del país per gestionar i coordinar els aiguats de les últimes hores. “Havia de ser al peu del canó”, ha recriminat Albert. En aquest sentit, el portaveu dels republicans considera “evident” que cal un “replantejament” de com s’ha desenvolupat i organitzat el país fins ara, a causa de les inundacions o incendis que han afectat els veïns de l’Ebre en els darrers mesos -des de l’incendi de Paüls fins als últims aiguats.
Illa, avui, sí que suspèn l’agenda
Aquest dilluns a la tarda, a diferència del Dia de la Hispanitat, el president de la Generalitat sí que ha suspès la seva agenda per centrar la seva activitat a coordinar la crisi dels aiguats. El cap de l’executiu català assegura que “activarà tots els recursos necessaris” per atendre les demandes dels municipis més afectats, mentre els alcaldes de les poblacions li reclamen que agilitzi els tràmits. Aquest dilluns, Illa s’ha reunit amb els diferents batlles per abordar l’emergència del temporal. Segons ha explicat el president, durant la trobada, els alcaldes han posat l’accent en tres grans àmbits d’actuació. En primer lloc, la reparació dels camins, especialment els vinculats a l’activitat agrícola. En segon lloc, la neteja de barrancs i lleres, una actuació que han considerat urgent per prevenir futurs desbordaments i minimitzar riscos. I finalment, han demanat dur a terme obres de “caràcter estructural” i no només reparacions puntuals, ja que moltes infraestructures pateixen desperfectes recurrents cada cop que es produeixen episodis de pluges com el de les darreres hores, i que encara s’allarga.