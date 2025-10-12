El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha viatjat per segon any consecutiu a Madrid per acompanyar Felip VI i el president espanyol, Pedro Sánchez, en la tradicional desfilada militar del dia de la Hispanidad. Tal com ja va fer l’any passat, Illa ha tornat a celebrar el dotze d’octubre des de la capital espanyola com una mostra de la “normalitat” política que defensa que existeix a Catalunya. L’any passat, Illa va trencar catorze anys d’absències dels presidents de la Generalitat a la tribuna de convidats de la desfilada militar. L’últim a assistir-hi havia estat el també socialista José Montilla, el 2010. Després, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès van declinar les invitacions per participar en els actes castrenses i a la tradicional recepció de Felip VI, que reuneix un miler de convidats al Palau Reial.
Des del retorn dels socialistes al capdavant del Palau de la Generalitat, però, el president català torna a representar Catalunya durant la desfilada militar espanyola de la Hispanidad. Enguany, Salvador Illa ha acudit a l’acte institucional acompanyat de la delegada del Govern a la capital de l’Estat, Núria Marín, i del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Un cop arribat a la tribuna d’autoritats -on Santiago Abascal ha declinat formar-hi part-, Illa s’ha saludat efusivament amb la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i ha mantingut breus converses amb Fernando Grande-Marlaska, Sara Aagesen, Jordi Hereu i Diana Morant. També ha mantingut una conversa amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Una crida a “protegir Espanya”
A través de les seves xarxes socials, el president de la Generalitat ha fet una crida a “protegir Espanya”: “Convivència és reconèixer i garantir la pluralitat i diversitat d’Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües. En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l’accent en allò que ens uneix“, ha argumentat Salvador Illa. En l’acte institucional d’aquest diumenge, a banda de Pedro Sánchez i la plana major del seu govern, també hi ha assistit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i els presidents del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, Cándido Conde-Pumpido i Isabel Perelló, respectivament. També els presidents del Congrés i del Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán. En canvi, el líder ultra Santiago Abascal ha optat per desmarcar-se de la tribuna d’autoritats i seguir la desfilada militar des del carrer.