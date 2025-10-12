El president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha llançat aquest diumenge un dard contra els espanyols que celebren el Dia de la Hispanitat. Coincidint amb la tradicional desfilada militar de Madrid, que enguany ha tornat a comptar amb la presència de l’actual cap a l’executiu català, Salvador Illa, el líder juntaire ha recordat l’arrel d’aquesta celebració espanyola i l’ha comparat amb altres festes nacionals dels països europeus o els Estats Units: “Una part important del món hispànic encara espera que Espanya demani perdó per la conquesta i colonització del continent americà, però els espanyols en continuen fent la seva festa nacional”, ha exclamat Puigdemont a través de les seves xarxes socials.
En la mateixa piulada, el president a l’exili ha recordat que Alemanya celebra com a festa nacional la seva reunificació després d’anys de guerra freda, i que Itàlia “commemora la república sorgida de la derrota del feixisme”. En el cas de França, la seva festa nacional celebra la seva revolució, i els Estats Units celebren el dia de la independència. “La seva festa els defineix”, conclou Puigdemont, que recorda que l’estat espanyol celebra com a diada nacional la colonització de tot un poble.
Una part important del món hispànic encara espera que Espanya demani perdó per la conquesta i colonització del continent americà, però els espanyols en continuen fent la seva festa nacional. Alemanya celebra la seva reunificació, Itàlia commemora la república sorgida de la…— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2025
Puigdemont es desmarca del dotze d’octubre
Durant el seu mandat com a president de la Generalitat, Carles Puigdemont sempre es va desmarcar dels actes institucionals que celebren les autoritats espanyoles a Madrid. De la mateixa manera que el seu predecessor, i els dos presidents que el van succeir després, Puigdemont no va participar en cap dels actes amb la família reial del dotze d’octubre.