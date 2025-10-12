El presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, lanzó este domingo un dardo contra los españoles que celebran el Día de la Hispanidad. Coincidiendo con el tradicional desfile militar de Madrid, que este año volvió a contar con la presencia del actual jefe del ejecutivo catalán, Salvador Illa, el líder de Junts recordó el origen de esta celebración española y la comparó con otras fiestas nacionales de los países europeos o Estados Unidos: «Una parte importante del mundo hispánico aún espera que España pida perdón por la conquista y colonización del continente americano, pero los españoles continúan haciendo de ello su fiesta nacional», exclamó Puigdemont a través de sus redes sociales.

En el mismo tweet, el presidente en el exilio recordó que Alemania celebra como fiesta nacional su reunificación tras años de guerra fría, y que Italia «conmemora la república surgida de la derrota del fascismo». En el caso de Francia, su fiesta nacional celebra su revolución, y Estados Unidos celebra el día de la independencia. «Su fiesta los define», concluye Puigdemont, que recuerda que el estado español celebra como día nacional la colonización de todo un pueblo.

Puigdemont se desmarca del doce de octubre

Durante su mandato como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont siempre se desmarcó de los actos institucionales que celebran las autoridades españolas en Madrid. De la misma manera que su predecesor, y los dos presidentes que lo sucedieron después, Puigdemont no participó en ninguno de los actos con la familia real del doce de octubre.