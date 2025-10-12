El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha viajado por segundo año consecutivo a Madrid para acompañar a Felipe VI y al presidente español, Pedro Sánchez, en el tradicional desfile militar del día de la Hispanidad. Tal como hizo el año pasado, Illa ha vuelto a celebrar el doce de octubre desde la capital española como una muestra de la «normalidad» política que defiende que existe en Cataluña. El año pasado, Illa rompió catorce años de ausencias de los presidentes de la Generalitat en la tribuna de invitados del desfile militar. El último en asistir había sido el también socialista José Montilla, en 2010. Después, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès declinaron las invitaciones para participar en los actos castrenses y en la tradicional recepción de Felipe VI, que reúne a un millar de invitados en el Palacio Real.

Desde el retorno de los socialistas al frente del Palau de la Generalitat, sin embargo, el presidente catalán vuelve a representar a Cataluña durante el desfile militar español de la Hispanidad. Este año, Salvador Illa ha acudido al acto institucional acompañado de la delegada del Gobierno en la capital del Estado, Núria Marín, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Una vez llegado a la tribuna de autoridades -donde Santiago Abascal ha declinado formar parte-, Illa se ha saludado efusivamente con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y ha mantenido breves conversaciones con Fernando Grande-Marlaska, Sara Aagesen, Jordi Hereu y Diana Morant. También ha mantenido una conversación con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, conversando con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el desfile del día de la Hispanidad / Eduardo Parra (Europa Press)

Un llamado a «proteger España»

A través de sus redes sociales, el presidente de la Generalitat ha hecho un llamado a «proteger España»: «Convivencia es reconocer y garantizar la pluralidad y diversidad de España, de sus territorios y de sus lenguas. En un momento como este, de cambios tan profundos, debemos proteger esta España de todos y todas y poner el acento en aquello que nos une«, argumentó Salvador Illa. En el acto institucional de este domingo, además de Pedro Sánchez y la plana mayor de su gobierno, también ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido e Isabel Perelló, respectivamente. También los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán. En cambio, el líder ultra Santiago Abascal ha optado por desmarcarse de la tribuna de autoridades y seguir el desfile militar desde la calle.