El temporal de lluvias que golpea las Terres de l’Ebre no solo ha provocado daños en los municipios afectados por las inundaciones, sino que también ha abierto una crisis política. Tanto Junts como Esquerra Republicana han cargado con dureza contra la gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de las inundaciones, ya que, a pesar de las alarmantes previsiones meteorológicas, viajó hasta Madrid para participar en el desfile militar del doce de octubre junto a Felipe VI y el presidente español, Pedro Sánchez. Así lo ha criticado este lunes la portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, desde el centro de mando instalado en Tortosa.

La dirigente de Junts ha señalado que Illa se conectó telemáticamente a la reunión urgente del CECAT, y lo ha comparado con otros presidentes autonómicos, como el valenciano Carlos Mazón y la balear Marga Prohens, que sí suspendieron la agenda en Madrid ante las previsiones meteorológicas. «Prefirió ser espectador en este acto para servir a España, que es lo que siempre manifiesta», ha rematado Sales en referencia al jefe del ejecutivo catalán. En esta misma línea se ha expresado el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, quien ha reprochado que viajara hasta Madrid para «rendir homenaje» al rey español en lugar de desplazarse al sur del país para gestionar y coordinar las inundaciones de las últimas horas. «Tenía que estar al pie del cañón», ha recriminado Albert. En este sentido, el portavoz de los republicanos considera «evidente» que se necesita un «replanteamiento» de cómo se ha desarrollado y organizado el país hasta ahora, debido a las inundaciones o incendios que han afectado a los vecinos del Ebro en los últimos meses -desde el incendio de Paüls hasta las últimas inundaciones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visitando uno de los municipios afectados / Rubén Moreno (Cedida per la Generalitat)

Illa, hoy, sí suspende la agenda

Este lunes por la tarde, a diferencia del Día de la Hispanidad, el presidente de la Generalitat sí ha suspendido su agenda para centrar su actividad en coordinar la crisis de las inundaciones. El jefe del ejecutivo catalán asegura que «activará todos los recursos necesarios» para atender las demandas de los municipios más afectados, mientras los alcaldes de las poblaciones le reclaman que agilice los trámites. Este lunes, Illa se ha reunido con los diferentes alcaldes para abordar la emergencia del temporal. Según ha explicado el presidente, durante el encuentro, los alcaldes han puesto el acento en tres grandes ámbitos de actuación. En primer lugar, la reparación de los caminos, especialmente los vinculados a la actividad agrícola. En segundo lugar, la limpieza de barrancos y cauces, una actuación que han considerado urgente para prevenir futuros desbordamientos y minimizar riesgos. Y finalmente, han pedido llevar a cabo obras de «carácter estructural» y no solo reparaciones puntuales, ya que muchas infraestructuras sufren desperfectos recurrentes cada vez que se producen episodios de lluvias como el de las últimas horas, y que aún se prolonga.