El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes por la noche un primer paquete de ayudas de 10 millones de euros para los municipios más afectados por las inundaciones que golpean las Terres de l’Ebre. Este ha sido el gran anuncio que ha hecho después de la reunión del CECAT en Tortosa donde se ha analizado el estado de la situación. En este sentido, el jefe del ejecutivo catalán, que hoy ha cancelado toda su agenda prevista para coordinar la emergencia en el sur del país, también ha anunciado una partida de 50 millones en créditos disponibles para los afectados a partir del próximo lunes a través del Instituto Catalán de Finanzas. Tal como se ha hecho este lunes, las restricciones de movilidad y el cierre de los centros educativos se mantendrá a lo largo de todo el martes.

Hacia las nueve y cuarto de la noche, Protección Civil ha enviado a los teléfonos móviles presentes en las cuatro comarcas afectadas un mensaje ES-Alert anunciando la prórroga de las restricciones para mañana. En cuanto a las previsiones meteorológicas, Illa asegura que la situación que se ha vivido hoy por la tarde no ha sido «de la intensidad y la preocupación de ayer por la noche y hasta esta madrugada» y augura que mañana por la mañana habrá «un punto de inflexión» para tender hacia la normalidad. A pesar de los buenos pronósticos, desde la Generalitat apuestan por mantener una actitud prudente, ya que recuerdan que todavía se pueden producir algunos chubascos que, sumados a los trabajos para retirar los desperfectos, complicarían aún más la situación en las Terres de l’Ebre.

Dos hombres intentan vaciar agua y limpiar las calles afectadas por las inundaciones en las Terres de l’Ebre / Marc Font

El Govern ratificará mañana las ayudas

El presidente de la Generalitat ha asegurado que este martes se aprobará en el habitual Consell Executiu se aprobarán las dos medidas iniciales de ayuda a los damnificados, una de diez millones de euros para municipios, territorios, particulares o propietarios de explotaciones, ayudas que se otorgarán «con criterios de máxima flexibilidad», y una segunda medida que consistirá en una partida de 50 millones en créditos que se canalizarán a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y que estarán disponibles a partir del próximo lunes. Además, Salvador Illa también detalla que mañana se creará una comisión interdepartamental que presidirá el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y que contará con la presencia del delegado del Govern en las Terres de l’Ebre, Joan Castor, para seguir la evolución de los hechos desde el territorio.