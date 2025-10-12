Moviment desconcertant per part del president de Vox, Santiago Abascal, per al dia de la Hispanidad. El líder de la formació ultra ha decidit plantar el borbó, Felip VI, i seguir la tradicional desfilada militar del 12 d’octubre des del carrer. És a dir, fora de la tribuna d’autoritats. Abascal ha traslladat per carta al rei dels espanyols que, enguany, prefereix no seguir la desfilada des de la tribuna ni anar a la recepció del palau reial com a boicot al govern de Pedro Sánchez. El líder de Vox considera que Sánchez utilitza aquests esdeveniments “per blanquejar un govern sumit en una corrupció escandalosa i responsable de greus traïcions als interessos d’Espanya”, motiu pel qual veu més adient seguir la desfilada militar “entre els espanyols”. Arran d’aquest moviment, la dreta mediàtica ha quedat força descol·locada, que ha evitat fer grans comentaris sobre el moviment del líder ultra.
La sorprenent decisió d’Abascal, sense precedents fins ara, també ha provocat un terratrèmol entre la mateixa dreta espanyola. El Partit Popular retreu al líder de l’extrema dreta la decisió de no acudir a la tribuna d’autoritats com a mostra de rebuig a l’executiu de Sánchez, ja que li recorda que aquest diumenge no se celebra “el dia de Pedro Sánchez, sinó el de tots i cadascun dels soldats d’Espanya i del primer soldat d’aquest país, que és Sa Majestat el Rei”. “És el dia de tots i cadascun dels soldats d’Espanya que es juguen la vida per defensar a Espanya i als espanyols”, ha dit la portaveu dels populars, Ester Muñoz, que ha llençat un missatge clar contra els polítics que rebutgen “el dia de les forces armades”. Els suggereix que vagin “un parell de mesos a fer una missió” amb ells, cobrant “el sou de soldats i no el de diputats” perquè “valorin i entenguin la importància del reconeixement” que els faran aquest diumenge.
Un argumentari, doncs, que serveix també als populars per marcar distància amb Vox, ja que s’estan disputant els vots d’un sector de la població de cara a les pròximes eleccions. De fet, segons una enquesta del Gesop per al diari El Periódico publicada aquest mateix diumenge, Vox doblaria els seus escons mentre PP i PSOE quedarien en empat tècnic si se celebressin eleccions en els pròxims dies. Els populars s’imposarien a la baixa amb 117-121 escons (ara en tenen 137), amb el PSOE a rebuf amb 112-117 diputats (ara en tenen 121) i un Vox que s’enfilaria fins als 68-72 escons (ara en sumen 33). La jugada política d’Abascal, doncs, és també una manera de fer campanya amb els espectadors de la desfilada militar espanyola.
Salvador Illa sí que serà a la tribuna d’autoritats
El president del govern espanyol sí que comptarà amb la presència d’alguns aliats dins la tribuna d’autoritats, com ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, que des que ocupa la presidència catalana ha tornat a participar en aquesta mena d’actes espanyols. Un suport necessari, ja que, habitualment, Sánchez s’endú una sonora escridassada durant els moments previs a la desfilada militar. I, enguany, el seu paper encara està més en el punt de mira arran dels diversos escàndols de corrupció que envolten el seu entorn, tant personal com polític. A la tribuna d’autoritats de la Hispanidad també hi serà la família reial al complet, una imatge que fa quatre anys que no es produeix.