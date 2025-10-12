Més d’un centenar de persones s’han aplegat aquest diumenge al migdia al centre de Barcelona per celebrar el dia de la Hispanidad. En la ja habitual manifestació organitzada per Espanya i Catalans Moviment Cívic i per Catalunya Suma per Espanya, amb suport d’altres entitats, els principals representants de l’espanyolisme polític a Catalunya han llençat missatges contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Qui ha estat més contundent és el secretari general de Vox i president del seu grup al Parlament, Ignacio Garriga. Abans d’endinsar-se en la mobilització, Garriga ha assegurat sentir-se “orgullós” de poder celebrar el “dia nacional en una terra, Catalunya, on el partit socialista ha decidit començar una croada de desnacionalització de la regió”.
El líder de la formació ultra acusa els socialistes de voler “expulsar a la Guàrdia Civil, acabar amb la comissaria històrica de Via Laietana de la Policia Nacional, expulsar a Hisenda i crear una hisenda catalana, i expulsar qualsevol escletxa d’Espanya a Catalunya, i tot per estar un dia més a la Moncloa”. En la seva intervenció, també ha defensat la decisió del seu líder espanyol, Santiago Abascal, de no formar part de la tribuna d’autoritats de la desfilada militar de Madrid. A diferència de Vox, el president del Partit Popular català, Alejandro Fernández, ha llençat un missatge més unitari i ha reivindicat “el vincle atlàntic, hispanoamericà”: “És el vincle que va portar a Catalunya a Vargas Llosa, García Márquez i tants altres. La majoria de catalans ens sentim també espanyols i podem celebrar el Dia de la Hispanitat amb orgull i entusiasme“, ha etzibat.
Els manifestants darrere la capçalera de Vox també han cridat “Pedro Sánchez, fill de puta”, “Puigdemont a la presó” o “Espanya cristiana i no musulmana”. De manera marginal, s’hi ha pogut veure alguna simbologia preconstitucional, com ara banderes franquistes i falangistes o un cartell amb el rostre de Franco, que l’organització ha intentat expulsar de la marxa sense èxit. També hi ha hagut petits incidents quan manifestants de l’organització Tabàrnia han intentat situar-se davant la capçalera principal, però la protesta ha transcorregut sense grans problemes. Malgrat les diferències discursives dels partits que han donat suport a la protesta, el PSOE ha estat el factor comú de les seves crítiques: “El PSOE, amb Pedro Sánchez al capdavant, ha decidit que Espanya es converteixi en ostatge de set vots separatistes i admet que el xantatge val més que la igualtat dels espanyols”, exclama el manifest conjunt.
Ciutadans vol recuperar protagonisme polític
A la manifestació del dotze d’octubre, que ha començat davant la Pedrera i s’ha desplaçat per al passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya -el mateix recorregut que cada any-, també hi ha participat el secretari de comunicació de Ciutadans, Kevin Romero, el qual ha assegurat que treballen per “tornar a ser part fonamental” de la política espanyola: “Espanya no la poden defensar els que la roben, com estem veient últimament amb tots els casos que envolten al Partit Socialista”, ha exclamat als micròfons dels mitjans. Amb tot, Romero, igual que els populars, també reivindiquen el dia de la Hispanidad com una “celebració de 500 milions d’hispanoparlants, no només dels espanyols”: “Som el pont natural entre Europa i Amèrica. És un pont que hem de potenciar i aprofitar perquè és molt beneficiós per a nosaltres”, ha conclòs.