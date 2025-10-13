Protecció Civil ha enviat aquest migdia una nova alerta per pluges intenses a les comarques del Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta advertint que el fort temporal de ruixats encara s’allargarà tota la tarda. Després dels aiguats que han colpejat les Terres de l’Ebre en les darreres hores, els quals han deixat els veïns del sud del país atrapats i una vintena de persones ha resultat ferida, el Govern demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia i minimitzi els desplaçaments, perquè encara pot haver-hi esllavissades. En aquest sentit, l’executiu català també recomana no acostar-se a les zones inundables, ni tampoc travessar rieres, barrancs o apropar-se a rius.
Per la seva banda, la consellera d’Interior, Núria Parlon, que s’ha desplaçat fins a l’operatiu habilitat a Tortosa, detalla que a nova alerta als telèfons mòbils s’ha emès per evitar que la ciutadania “es relaxi” i recordar que “l’episodi no s’ha acabat”. Segons les últimes previsions meteorològiques, al llarg de la tarda encara poden caure pluges intenses que podrien superar els 40 litres en mitja hora. “Amb tota la pluja acumulada que ja tenim en el territori, hem de tenir una actitud de molta precaució”, apunta la titular de la cartera d’Interior, que recorda que aquests avisos s’emeten per evitar desplaçaments innecessaris i que contribuir a fer que no es produeixin situacions de col·lapse a les carreteres del sud del país.
Crítiques per la gestió dels aiguats
La gestió dels aiguats per part del govern de Salvador Illa ha generat algunes crítiques per part dels alcaldes dels municipis afectats. Per la seva banda, l’alcalde d’Amposta, el republicà Adam Tomàs, ha reclamat a la Generalitat que s’agilitzin les ajudes per als pobles i ciutats afectats pel temporal de pluges i ha demanat que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’impliqui més en la gestió hídrica de la zona. L’alcalde ampostí comprèn, tal com també ha dit en la reunió amb el cap de l’executiu català -segons assegura-, que s’haguessin de tallar les diverses carreteres que conflueixen a Amposta, però lamenta que ningú els va informar d’aquesta decisió. “Ens vam trobar un col·lapse de més de 5.000 vehicles dins de la ciutat que ens va tocar gestionar, derivant vehicles cap al polígon de l’Oriola a les campes d’empreses que les van cedir”, ha relatat.
En aquest sentit, Tomàs és conscient que el temporal encara no ha passat del tot, i ja es prepara per entomar la següent onada. “Hi ha una realitat incontestable que és que els barrancs cada cop baixaran més plens i més sovint; per tant, s’han de mantenir més i calcular millor”, ha reclamat. Mentre intenten recuperar la normalitat, però, l’alcalde ampostí recorda que ja van viure un fort temporal fa dues setmanes, però assegura que les afectacions no han estat les mateixes. Segons el batlle republicà, la diferència en el dany causat es deu al fet que aquest cop va arribar a Amposta molta aigua de la zona interior de la comarca, per la pluja caiguda a Santa Bàrbara, Godall i Masdenverge, i que el terreny ja estava inundat de les anteriors pluges. Un còctel perfecte, doncs, que ha impactat amb més força a Amposta i que ha desbordat el sistema de clavegueram del municipi.