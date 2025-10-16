Protecció Civil ha llençat un avís per intensitat de pluja que afectarà diferents punts de Catalunya aquest dijous a la tarda i el divendres. L’episodi de precipitacions més importants s’espera la tarda i la nit del dijous al litoral i el prelitoral i el Prepirineu Oriental, on es poden superar els 20 l/m² en 30 minuts. La Generalitat ha recomanat extremar les precaucions en els desplaçaments amb vehicles i les activitats a l’aire lliure [veure aquí].
El Govern manté en alerta el Pla Inuncat. Les previsions són que aquestes pluges intenses puguin tenir lloc fins al divendres al vespre. La matinada del divendres, les precipitacions poden afectar el litoral català, des de les Terres de l’Ebre fins al Baix Llobregat. De cara al divendres al migdia, els territoris més afectats poden ser qualsevol punt del litoral i prelitoral, la Catalunya Central i les comarques de Girona.
Tempestes i calamarsa
Protecció Civil avisa que sovint els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes i localment de calamarsa. Entre les recomanacions del servei d’emergències de Catalunya és que s’eviti travessar rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
Després de les destrosses a les Terres de l’Ebre
Aquest nou episodi de pluges arriba després de les destrosses pels aiguats a les Terres de l’Ebre, especialment al Baix Ebre i el Montsià, on entre el dissabte i dilluns passat es van recollir 200 mm. Es van inundar cases, nombrosos vehicles van patir danys, alguns ponts van quedar malmesos i diverses carreteres, com l’AP-7, van quedar impracticables.