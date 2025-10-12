El temporal que ha fet estralls pel sud del Principat, especialment a les Terres de l’Ebre, s’estén per tot el litoral i prelitoral de la demarcació de Tarragona. Protecció Civil ha enviat aquest vespre una segona alerta als telèfons mòbils de la ciutadania entre Alcanar, a la comarca del Montsià, i Salou, al Tarragonès, demanant evitar els desplaçaments, així com els rius, rieres i barrancs, davant el risc de pujades intenses per culpa de les precipitacions.
Així ho han decidit arran d’una reunió del comitè tècnic del departament d’Interior que ha estat presidida per Salvador Illa, que hi ha assistit de forma telemàtica, i per la consellera Núria Parlon. A banda de l’alerta per a la ciutadania, el Govern ha pres noves mesures per evitar situacions de perill durant el temporal. En aquest sentit, el Departament d’Educació ha comunicat la suspensió de tota l’activitat lectiva als centres educatius del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp.
Talls de carreteres i vies de tren
La mobilitat per tota la regió s’ha complicat substancialment en les darreres hores, amb l’arribada dels aiguats més intensos de la jornada. Les inundacions han provocat un tall total a l’autopista AP-7 entre Freginals i Ulldecona; així com a les carreteres N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la T-311 entre Ulldecona i Santa Bàrbara i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia. També ha quedat interrompuda la circulació de tots els trens entre Barcelona i València, i el servei de la línia R16, que connecta Ulldecona amb Barcelona.
Des de Protecció Civil alerten que la situació a les Terres de l’Ebre romandrà “complicada”, especialment a la comarca del Montsià, ja que s’esperen “més pluges en les pròximes hores”. Segons la mateixa autoritat, durant la jornada s’han rebut 630 trucades d’emergència a causa de la tempesta, 543 de les quals s’han emès des de la comarca més afectada. L’inspector de Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha puntualitzat que no consten ferits ni persones arrossegades per l’aigua a les carreteres de les comarques afectades, malgrat que s’han rebut 126 avisos de persones atrapades en baixos i vehicles.