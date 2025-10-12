El temporal que ha causado estragos por el sur del Principado, especialmente en las Tierras del Ebro, se extiende por todo el litoral y prelitoral de la demarcación de Tarragona. Protección Civil ha enviado esta noche una segunda alerta a los teléfonos móviles de la ciudadanía entre Alcanar, en la comarca del Montsià, y Salou, en el Tarragonès, pidiendo evitar los desplazamientos, así como los ríos, riachuelos y barrancos, ante el riesgo de lluvias intensas debido a las precipitaciones.

Así lo han decidido tras una reunión del comité técnico del departamento de Interior que ha sido presidida por Salvador Illa, quien ha asistido de forma telemática, y por la consejera Núria Parlon. Además de la alerta para la ciudadanía, el Gobierno ha tomado nuevas medidas para evitar situaciones de peligro durante el temporal. En este sentido, el Departamento de Educación ha comunicado la suspensión de toda la actividad lectiva en los centros educativos del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta y el Baix Camp.

La consejera Parlon, en la reunión del comité técnico de Interior / ACN

Cortes de carreteras y vías de tren

La movilidad por toda la región se ha complicado sustancialmente en las últimas horas, con la llegada de los aguaceros más intensos de la jornada. Las inundaciones han provocado un corte total en la autopista AP-7 entre Freginals y Ulldecona; así como en las carreteras N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la T-311 entre Ulldecona y Santa Bàrbara y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia. También ha quedado interrumpida la circulación de todos los trenes entre Barcelona y Valencia, y el servicio de la línea R16, que conecta Ulldecona con Barcelona.

Desde Protección Civil alertan que la situación en las Tierras del Ebro permanecerá «complicada», especialmente en la comarca del Montsià, ya que se esperan «más lluvias en las próximas horas». Según la misma autoridad, durante la jornada se han recibido 630 llamadas de emergencia debido a la tormenta, 543 de las cuales se han emitido desde la comarca más afectada. El inspector de Bomberos de la Generalitat, Oriol Corbella, ha puntualizado que no constan heridos ni personas arrastradas por el agua en las carreteras de las comarcas afectadas, a pesar de que se han recibido 126 avisos de personas atrapadas en bajos y vehículos.