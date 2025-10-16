El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
Alerta por lluvias intensas en Cataluña el jueves por la tarde y el viernes
Jordi Subirana
16/10/2025 18:02

Protección Civil ha lanzado un aviso por intensidad de lluvia que afectará diferentes puntos de Cataluña este jueves por la tarde y el viernes. El episodio de precipitaciones más importantes se espera la tarde y noche del jueves en el litoral, el prelitoral y el Prepirineo Oriental, donde se pueden superar los 20 l/m² en 30 minutos. La Generalitat ha recomendado extremar las precauciones en los desplazamientos con vehículos y las actividades al aire libre [ver aquí].

El Govern mantiene en alerta el Plan Inuncat. Las previsiones son que estas lluvias intensas puedan tener lugar hasta el viernes por la noche. La madrugada del viernes, las precipitaciones pueden afectar el litoral catalán, desde las Terres de l’Ebre hasta el Baix Llobregat. De cara al viernes al mediodía, los territorios más afectados pueden ser cualquier punto del litoral y prelitoral, la Cataluña Central y las comarcas de Girona.

Tormentas y granizo

Protección Civil avisa que a menudo los chubascos pueden ir acompañados de tormentas y localmente de granizo. Entre las recomendaciones del servicio de emergencias de Cataluña está que se evite cruzar ríos, arroyos y barrancos, y acercarse a zonas inundables.

Después de los destrozos en las Terres de l’Ebre

Este nuevo episodio de lluvias llega después de los destrozos por las lluvias en las Terres de l’Ebre, especialmente en el Baix Ebre y el Montsià, donde entre el sábado y el lunes pasado se recogieron 200 mm. Se inundaron casas, numerosos vehículos sufrieron daños, algunos puentes quedaron dañados y varias carreteras, como la AP-7, quedaron impracticables.

