Protección Civil ha lanzado un aviso por intensidad de lluvia que afectará diferentes puntos de Cataluña este jueves por la tarde y el viernes. El episodio de precipitaciones más importantes se espera la tarde y noche del jueves en el litoral, el prelitoral y el Prepirineo Oriental, donde se pueden superar los 20 l/m² en 30 minutos. La Generalitat ha recomendado extremar las precauciones en los desplazamientos con vehículos y las actividades al aire libre [ver aquí].

Alerta del plan #INUNCAT por la previsión de lluvias intensas esta tarde y mañana sobre todo en el litoral y prelitoral



✔️ Se podrán superar los 20 l/m2 en 30 minutos



⚠️ PRUDENCIA movilidad 🚗 y actividades al aire libre 🌲



Más ℹ️ https://t.co/OfOetwpQYI pic.twitter.com/WuLbh6t3cF — Protecció civil (@emergenciescat) October 16, 2025

El Govern mantiene en alerta el Plan Inuncat. Las previsiones son que estas lluvias intensas puedan tener lugar hasta el viernes por la noche. La madrugada del viernes, las precipitaciones pueden afectar el litoral catalán, desde las Terres de l’Ebre hasta el Baix Llobregat. De cara al viernes al mediodía, los territorios más afectados pueden ser cualquier punto del litoral y prelitoral, la Cataluña Central y las comarcas de Girona.

Tormentas y granizo

Protección Civil avisa que a menudo los chubascos pueden ir acompañados de tormentas y localmente de granizo. Entre las recomendaciones del servicio de emergencias de Cataluña está que se evite cruzar ríos, arroyos y barrancos, y acercarse a zonas inundables.

Entre sábado y lunes por la mañana se han recogido más de 200 mm de lluvia en sectores del Baix Ebre y del Montsià, donde algunas estaciones @meteocat rozan los 300 mm



297 mm en Santa Bàrbara

280 mm en Mas de Barberans



Las lluvias de ayer domingo dejaron cantidades localmente superiores pic.twitter.com/RvipYx7vo7 — Meteocat (@meteocat) October 13, 2025

Después de los destrozos en las Terres de l’Ebre

Este nuevo episodio de lluvias llega después de los destrozos por las lluvias en las Terres de l’Ebre, especialmente en el Baix Ebre y el Montsià, donde entre el sábado y el lunes pasado se recogieron 200 mm. Se inundaron casas, numerosos vehículos sufrieron daños, algunos puentes quedaron dañados y varias carreteras, como la AP-7, quedaron impracticables.