Dia de pluges i alerta d’inundacions: on i quan plourà més segons el Meteocat?

Nou dia de pluges fortes i alerta per inundacions a les Terres de l’Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que pot ploure a pràcticament tot país. Després d’un diumenge amb registres provisionals per sobre dels 300 litres per metre quadrat en algunes poblacions, aquest dilluns 13 d’octubre ha començat amb poca pluja, tot i que a mesura que avanci el dia guanyaran intensitat. El Meteocat ha activat l’alerta taronja (perill alt) a diverses comarques i Protecció Civil manté actiu el Pla Inuncat en fase d’emergència pels aiguats.
Actualització de la pluja acumulada al sud de les Terres de l'Ebre entre ahir i avui fins a les 9 del vespre.
Diverses estacions del Baix Ebre i del Montsià superen els 100 mm i a Mas de Barberans s'han recollit 272 mm, dels quals 187 mm avui diumenge, amb 46,3 mm en 30 minuts
El Pla #INUNCAT passa a fase d'Emergència, se suspenen les classes i l'atenció no urgent als centres sanitaris demà a les Terres de l'Ebre. Cal extremar la prudència i en cap cas acostar-se a rius, rieres, torrents o barrancs.
Previsió del temps d’avui, 13 d’octubre
Fins a matí el cel estarà molt ennuvolat a la meitat sud del país i a la resta del litoral i el prelitoral, mentre que a la resta de Catalunya estarà mig ennuvolat. A partir del migdia creixeran les nuvolades arreu del territori. El Meteocat ha activat l’alerta taronja (perill alt) al Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp almenys fins a mitja tarda, mentre que la resta de les Terres de l’Ebre i bona part del Pirineu i el Prepirineu estan en alerta groga (perill moderat). Al final del dia s’espera que les pluges perdin intensitat, però encara plourà a tota la costa i a zones de muntanya.
Davant la previsió de pluges torrencials a les Terres de l’Ebre, s’han suspès les classes i l’activitat no urgent dels centres sanitaris. La Generalitat també demana fer teletreball en la mesura del possible. Protecció Civil avisa que cal “extremar la prudència i en cap cas acostar-se a rius, rieres, torrents o barrancs”.