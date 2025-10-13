VÍDEO | Imatges impressionants de les pluges torrencials a les Terres de l’Ebre

Les fortes pluges d’aquest cap de setmana a les Terres de l’Ebre han deixat registres que podrien superar els 300 litres per metre quadrat. Segons les dades provisionals del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que només comptabilitzen fins a les 21.00 del diumenge, han caigut 271,9 litres per metre quadrat a Mas de Barberans (Montsià), 181,8 litres al Parc Nacional dels Ports (Baix Ebre), 118,3 litres a Aldover (Baix Ebre) i 111,5 litres als Alfacs (Montsià). A l’espera que el Meteocat actualitzi les dades, els aiguats han deixat imatges colpidores amb rius desbordats, carreteres tallades i vies de tren inundades que molts usuaris han compartit a les xarxes socials.
🔴 Així estava fa poca estona la carretera Tv 3421 d’accés a Mas de Barberans, completament plena d’aigua. Hores d’ara els accessos segueixen tallats, així com també l’AP-7 entre Freginals i Ulldecona i la línia de tren R16.— Sergio López (@sergiolopez_tv) October 12, 2025
📸 @sergiolopez_tv pic.twitter.com/16tEpYhzIf
Esgarrifoses 🚨 imatges des de Godall, al Montsià. Pluja molt intensa, estàtica i persistent ⛈️, amb més de 200 mm acumulats.— Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) October 12, 2025
📽️ @cutxamande#Projecte4Estacionspic.twitter.com/2yA42GgMN6
Santa Bàrbara, Montsià! pic.twitter.com/VuNyEYbENA— Cutxamandé (@cutxamande) October 12, 2025
Carrers convertits en rius a Santa Bàrbara, al Montsià. Hores complicades. S’ha enviat un avís 🚨 als mòbils de la zona per evitar desplaçaments.— Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) October 12, 2025
📽️ @MarcBrescoli#Projecte4Estacionspic.twitter.com/3b0JuYU0Oy
Així és com baixa el barranc de la Vall, al Mas de Barberans, al Parc Natural dels Ports!@eltempsTV3 @joelduraports @TomasMolinaB @MeteoMauri @canalte @Canal21Ebre @aguaitacat @meteocat @lasextameteo @aquilatierratve @eloicordomi @gemmapuigf @danicamachocu— Francesc Blanquet (@blaaanquet) October 30, 2024
📹 @Marcmartinex pic.twitter.com/4vSGI8HcGE
Balanç del temporal
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 18 persones pel temporal, de les quals una està greu i la resta són ferits lleus. L’inspector dels Bombers, Oriol Corbella, ha destacat que no s’han produït incidents importants i que no consta que hi hagi cap persona desapareguda. En les últimes 12 hores, els Bombers han atès 340 avisos, la majoria dels quals al Montsià (284) i al Baix Ebre (55). Fins a primera hora del matí, els serveis d’emergència havien fet 31 operacions de salvament, sobretot de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs. El 112 ha rebut més de 2.000 trucades.