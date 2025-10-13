Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
VÍDEO | Imatges impressionants de les pluges torrencials a les Terres de l’Ebre
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
13/10/2025 09:04

Les fortes pluges d’aquest cap de setmana a les Terres de l’Ebre han deixat registres que podrien superar els 300 litres per metre quadrat. Segons les dades provisionals del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que només comptabilitzen fins a les 21.00 del diumenge, han caigut 271,9 litres per metre quadrat a Mas de Barberans (Montsià), 181,8 litres al Parc Nacional dels Ports (Baix Ebre), 118,3 litres a Aldover (Baix Ebre) i 111,5 litres als Alfacs (Montsià). A l’espera que el Meteocat actualitzi les dades, els aiguats han deixat imatges colpidores amb rius desbordats, carreteres tallades i vies de tren inundades que molts usuaris han compartit a les xarxes socials.

Balanç del temporal

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 18 persones pel temporal, de les quals una està greu i la resta són ferits lleus. L’inspector dels Bombers, Oriol Corbella, ha destacat que no s’han produït incidents importants i que no consta que hi hagi cap persona desapareguda. En les últimes 12 hores, els Bombers han atès 340 avisos, la majoria dels quals al Montsià (284) i al Baix Ebre (55). Fins a primera hora del matí, els serveis d’emergència havien fet 31 operacions de salvament, sobretot de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs. El 112 ha rebut més de 2.000 trucades.

Meteocat

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter