Dia de fortes ventades arreu de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat en alerta pràcticament tot el país pel vent de component oest que bufarà durant bona part del dia i que pot superar els 72 km/h en alguns indrets. Al Pirineu i Prepirineu, el llindar d’avís és possible que se superi a cotes elevades i a l’Empordà, al nord del cap de Creus.
El vent està bufant amb intensitat a molts punts del país, sobretot a les cotes mitjanes i altes del territori. Aquí podeu veure l'evolució de la ratxa màxima del vent que s'assolirà al llarg del dia segons el model WRF 1.5 km. pic.twitter.com/nqcuicAgRo— Meteocat (@meteocat) October 23, 2025
Les ventades han començat de matinada a la Plana de Vic i a l’interior de les comarques de Girona i partir del matí s’escamparan per pràcticament tot el territori. Seran especialment fortes al litoral barceloní, a l’interior de l’àrea metropolitana i a l’altiplà. El Meteocat ha activat l’alerta taronja (perill alt) al Baix Penedès, l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Bages, l’Anoia i la Segarra. La resta de comarques estan en alerta groga (perill moderat).
Protecció Civil demana precaució durant l’episodi de vent
Protecció Civil ha fet una crida general a extremar les precaucions mentre duri l’episodi de vent, que tot fa pensar que s’allargarà fins al vespre d’avui dijous. L’alerta del pla Vencat està activada i la Generalitat recorda que el sòl està humit de després de diversos dies de pluja intensa, per la qual cosa molts arbres poden estar mal falcats i podrien caure. També es poden produir despreniments de terreny. Per això, es recomana recollir tendals i despenjar qualsevol element de la façana o balcó que pugui caure al carrer, com testos o estenedors. Al carrer, es demana precaució i vigilar amb el mobiliari urbà i evitar parcs o zones amb molt arbrat per si cau alguna branca. En la mesura del possible, cal evitar desplaçaments innecessaris per carretera, així com realitzar activitats a l’exterior en zones boscoses i a la costa.