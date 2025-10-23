Día de fuertes vientos en toda Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha puesto en alerta prácticamente todo el país por el viento de componente oeste que soplará durante buena parte del día y que puede superar los 72 km/h en algunos lugares. En el Pirineo y Prepirineo, el umbral de aviso es posible que se supere en cotas elevadas y en el Empordà, al norte del cabo de Creus.

El viento está soplando con intensidad en muchos puntos del país, sobre todo en las cotas medias y altas del territorio. Aquí podéis ver la evolución de la racha máxima del viento que se alcanzará a lo largo del día según el modelo WRF 1.5 km. pic.twitter.com/nqcuicAgRo — Meteocat (@meteocat) 23 de octubre de 2025

Los vientos han comenzado de madrugada en la Plana de Vic y en el interior de las comarcas de Girona y a partir de la mañana se extenderán por prácticamente todo el territorio. Serán especialmente fuertes en el litoral barcelonés, en el interior del área metropolitana y en la meseta. El Meteocat ha activado la alerta naranja (peligro alto) en el Baix Penedès, el Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Bages, l’Anoia y la Segarra. El resto de comarcas están en alerta amarilla (peligro moderado).

Previsión del tiempo para hoy, 23 de octubre, en Catalunya / Meteocat

Protección Civil pide precaución durante el episodio de viento

Protección Civil ha hecho un llamamiento general a extremar las precauciones mientras dure el episodio de viento, que todo indica que se alargará hasta la noche de hoy jueves. La alerta del plan Vencat está activada y la Generalitat recuerda que el suelo está húmedo después de varios días de lluvia intensa, por lo que muchos árboles pueden estar mal anclados y podrían caer. También se pueden producir desprendimientos de terreno. Por ello, se recomienda recoger toldos y descolgar cualquier elemento de la fachada o balcón que pueda caer a la calle, como macetas o tendederos. En la calle, se pide precaución y vigilar con el mobiliario urbano y evitar parques o zonas con mucho arbolado por si cae alguna rama. En la medida de lo posible, se deben evitar desplazamientos innecesarios por carretera, así como realizar actividades en el exterior en zonas boscosas y en la costa.