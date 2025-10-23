La llegada de la borrasca Benjamin a Cataluña está causando estragos por toda Cataluña. Las fuertes ráfagas de viento que se están registrando en el país están provocando que árboles, mobiliario urbano e infraestructuras clave para la movilidad como Rodalies se vean fuertemente afectados y presenten diversos problemas. Los Bomberos de la Generalitat han tenido que atender más de 500 avisos por el temporal de viento desde esta madrugada. La mayoría de estos avisos se han producido alrededor del Área Metropolitana de Barcelona y han sido para retirar árboles caídos o mobiliario urbano o para sanear fachadas. El grueso de las llamadas al teléfono de emergencias 112 se han producido desde el Vallès Occidental (220) y en el Barcelonès (194), mientras que el municipio más afectado por estas ráfagas ha sido Barcelona (161), seguido de Sabadell (84) y Sant Cugat (50). De hecho, en Mira-sol, en Sant Cugat del Vallès, los vecinos han detallado a la ACN varias caídas de árboles en la vía pública. Patricio Navarro ha visto cómo ha caído un árbol sobre un coche, rompiendo los cables de teléfono y de fibra y provocando la intervención de los Bomberos a través de una llamada de la propietaria del coche.

El impacto de estas ráfagas también ha hecho que los Agentes Rurales hayan tenido que activar el nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio forestal en 41 municipios de seis comarcas con el Priorat, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Baix Camp, l’Urgell y l’Alt Empordà como las comarcas que tienen un riesgo más alto.

Un árbol caído al lado de un parque infantil en Sant Boi de Llobregat | G.A.

Efectivos de los Bomberos trabajando para retirar árboles caídos en la calle Vallirana de Sabadell. | Albert Segura (ACN)

La R1, cortada entre Hospitalet de Llobregat y Badalona

Pocos minutos después de las dos del mediodía, fuentes de Renfe han informado que la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies se encontraba cortada entre las estaciones de El Clot y Badalona por la presencia de un objeto en las vías. Una afectación que minutos más tarde aumentó interrumpiendo la circulación entre Hospitalet de Llobregat y Badalona, es decir, sin conexión directa de Rodalies hacia Barcelona. El objeto en cuestión es una lona de grandes dimensiones que el viento ha arrastrado hasta las vías de la R1 entre El Clot y Badalona. Renfe ha informado que los usuarios pueden acceder al metro para continuar su trayecto y que técnicos de Adif se han desplazado hasta el lugar de los hechos para retirar la lona y recuperar el servicio de Rodalies lo antes posible.

Imagen del objeto que ha caído en la vía. | RENFE

Las ráfagas causan que techos salgan volando por toda Cataluña

En Anglesola (Pla d’Urgell), pocos minutos después de las tres de la tarde, el viento ha causado que una parte del techo del pabellón de la localidad haya salido volando y haya acabado impactando contra la escuela Santa Creu, que se encuentra justo al lado del pabellón. La ráfaga y el impacto del techo han causado daños de cierta consideración en las infraestructuras y ha requerido que tres dotaciones de los Bomberos se hayan personado en el lugar de los hechos para evacuar a los niños de la escuela.

En Tàrrega (Urgell), una escuela también ha sido la (desgraciada) protagonista de las ráfagas de este jueves. Concretamente, la escuela Vedruna ha tenido que ser evacuada después de las tres y media de la tarde cuando las placas del techo del pabellón situado al lado del centro educativo se han empezado a levantar por las fuertes ráfagas. Dos dotaciones de los Bomberos se han desplazado para evacuar el centro por precaución aunque no se han producido desperfectos en la escuela.

Barcelona, la ciudad más afectada

Barcelona ha sido el municipio que más llamadas ha registrado al teléfono de emergencias 112 (161 llamadas) y las afectaciones han sido múltiples. Árboles caídos, motos tiradas en la acera, contenedores volcados e incluso las luces de Navidad han cedido ante las fuertes ráfagas. La capital de Cataluña ha cerrado los parques y jardines desde primera hora de la mañana y ha suspendido el servicio del teleférico de Montjuic.