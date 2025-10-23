L’arribada de la borrasca Benjamin a Catalunya està fent estralls arreu de Catalunya. Les fortes ràfegues de vent que s’estan registrant al país està fent que arbres, mobiliari urbà, i infraestructures clau per a la mobilitat com Rodalies s’estiguin veient fortament afectats i que presentin diversos problemes. Els Bombers de la Generalitat han hagut d’atendre més de 500 avisos pel temporal de vent des d’aquesta matinada. La majoria d’aquests avisos s’han produït al voltant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i han estat per retirar arbres caiguts o mobiliari urbà o per sanejar façanes. El gruix de les trucades al telèfon d’emergències 112 s’han produït des del Vallès Occidental (220) i al Barcelonès (194), mentre que el municipi més afectat per aquestes ventades ha estat Barcelona (161) seguit de Sabadell (84) i Sant Cugat (50). De fet, a Mira-sol, a Sant Cugat del Vallès, els veïns han detallat a l’ACN diverses caigudes d’arbres a la via pública. Patricio Navarro ha vist com ha caigut un arbre sobre un cotxe, trencant els cables de telèfon i de fibra i provocant la intervenció dels Bombers a través d’una trucada de la propietària del cotxe.
L’impacte d’aquestes ventades també ha fet que els Agents Rurals hagin hagut d’activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal a 41 municipis de sis comarques amb el Priorat, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Baix Camp, l’Urgell i l’Alt Empordà com les comarques que tenen un risc més alt.
L’R1, tallada entre l’Hospitalet de Llobregat i Badalona i l’RL4 entre Manresa i Calaf
Pocs minuts després de les dues del migdia fonts de Renfe han informat que la circulació de trens de la línia R1 de Rodalies es trobava tallada entre les estacions d’El Clot i Badalona per la presència d’un objecte a les vies. Una afectació que minuts més tard han augmentat interrompent la circulació entre l’Hospitalet de Llobregat i Badalona -és a dir, sense connexió directa de Rodalies cap a Barcelona-. L’objecte en qüestió és una lona de grans dimensions que el vent ha arrossegat fins a les vies de l’R1 entre El Clot i Badalona. Renfe ha informat que els usuaris poden accedir al metro per a continuar el seu trajecte i que tècnics d’Adif s’han desplaçat fins al lloc dels fets per retirar la lona i recuperar el servei de Rodalies al més aviat possible.
A més de l’R1, una altra línia de Rodalies com és l’RL4 està tallada entre Manresa i Calaf per la caiguda d’un arbre a les vies.
Les ventades causen que sostres surtin volant arreu de Catalunya
A Anglesola (Pla d’Urgell), pocs minuts després de les tres de la tarda, el vent ha causat que una part del sostre del pavelló de la localitat hagi sortit volant i hagi acabat impactant contra l’escola Santa Creu, que es troba just al costat del pavelló. La ventada i l’impacte del sostre ha causat danys de certa consideració a les infraestructures i ha requerit que tres dotacions dels Bombers s’hagin personat al lloc dels fets per evacuar els infants de l’escola.
A Tàrrega (Urgell), una escola també ha estat la (desgraciada) protagonista de les ventades d’aquest dijous. Concretament, l’escola Vedruna ha hagut de ser evacuada després de dos quarts de quatre de la tarda quan les plaques del sostre del pavelló situat al costat del centre educatiu s’hagin començat a aixecar per les fortes ventades. Dues dotacions dels Bombers s’han desplaçat per evacuar el centre per precaució tot i que no s’han produït desperfectes a l’escola.
Barcelona, la ciutat més afectada
Barcelona ha estat el municipi que més trucades ha registrat al telèfon d’emergències 112 (161 trucades) i les afectacions han sigut múltiples. Arbres caiguts, motos tirades a la vorera, contenidors bolcats i fins i tot els llums de Nadal han cedit davant les fortes ventades. La capital de Catalunya ha tancat els parcs i jardins des de primera hora del matí i ha suspès el servei del telefèric de Montjuic.
